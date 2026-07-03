Молодежные турниры03 июля 2026, 18:08 | Обновлено 03 июля 2026, 18:09
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Украинец снова в символической сборной Евро U19
Виталий Глют стал героем матча второго тура
03 июля 2026, 18:08 | Обновлено 03 июля 2026, 18:09
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Форвард юношеской сборной Украины Виталий Глют – в символической сборной 2-го тура Евро-2026 U19 по версии SofaScore.
Украинцы одолели сербов (2:1), пропустив первыми, а Глют отличился дублем. Эта победа позволила команде Дмитрия Михайленко досрочно выйти из группы и гарантировать участие в чемпионате мира.
После игры с Хорватией в первом туре (3:1) еще два украинца попали в символическую команду. В третьем матче сборная Украины будет играть с Италией.
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