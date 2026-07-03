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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 17:46 | Обновлено 03 июля 2026, 18:26
722
0

Карпаты подписали защитника юниорской сборной Украины

В прошлом сезоне 17-летний футболист дебютировал в УПЛ

03 июля 2026, 17:46 | Обновлено 03 июля 2026, 18:26
722
0
Карпаты подписали защитника юниорской сборной Украины
ФК Рух. Богдан Левицкий
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Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» подписали центрального защитника другого львовского клуба – «Руха» – Богдана Левицкого. Контракт защитника с желто-черными был действителен еще два года, однако стороны договорились о трансфере.

17-летний Левицкий – воспитанник калушского футбола. В системе «Руха» он находился с сентября 2022 года. За главную команду клуба защитник провел 3 матча в УПЛ, 1 из которых – полностью. В конце марта Богдан дебютировал в составе юниорской сборной Украины U-19. Портал Transfermarkt оценивает стоимость юного игрока в 100 тысяч евро.

Напомним, в мае «Рух» сообщил об отказе от борьбы за сохранение места в элитном дивизионе в стыковых матчах (команда заняла 14-е место) и официально объявил о переходе во Вторую лигу.

«Карпаты» по итогам предыдущего чемпионата Украины заняли девятое место в Премьер-лиге.

Ранее неудачник прошлого сезона УПЛ объявил о подписании сразу трех экс-игроков «Руха».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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