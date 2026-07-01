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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Десант из Руха: Александрия подписала трех игроков
Украина. Первая лига
01 июля 2026, 19:22 |
857
0

ОФИЦИАЛЬНО. Десант из Руха: Александрия подписала трех игроков

Остап Притула, Юрий Копына и Денис Слюсар сменили клубную прописку

01 июля 2026, 19:22 |
857
0
ОФИЦИАЛЬНО. Десант из Руха: Александрия подписала трех игроков
ФК Александрия
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«Александрия» официально объявила о подписании контрактов с тремя футболистами: защитниками Денисом Слюсарем и Юрием Копиной, а также полузащитником Остапом Притулой.

Остап Притула перешёл из львовского «Руха» и подписал контракт на 3 года.

Трансферы Слюсара и Копины оформлены как переходы свободных агентов. Их контракты будут действовать до лета 2028 года, но в соглашении со Слюсаром предусмотрена опция продления ещё на год.

Остап Притула — воспитанник львовского футбола. На профессиональном уровне дебютировал в составе «Карпат», а с 2020 года выступал за «Рух», где стал одним из лидеров команды и провел более 100 матчей в УПЛ.

Юрий Копина — воспитанник академии «Металлиста». В профессиональной карьере защищал цвета «Руха», вместе с которым прошёл путь от Второй лиги до УПЛ, а также выступал за «Александрию» с сезона 2021/22 до серебряного сезона 2024/25. Сезон 2025/26 провёл в составе львовского «Руха».

Денис Слюсар — воспитанник ужгородской СДЮСШОР и УФК «Карпаты». Дебютировал во взрослом футболе за «Карпаты», а впоследствии стал игроком «Руха», где постепенно закрепился в основном составе.

Ранее «Александрия» официально подписала Максима Третьякова.

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Денис Слюсар Остап Притула Юрий Копына Александрия Рух Львов трансферы Первая лига Украины Вторая лига Украины свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
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