ОФИЦИАЛЬНО. Десант из Руха: Александрия подписала трех игроков

«Александрия» официально объявила о подписании контрактов с тремя футболистами: защитниками Денисом Слюсарем и Юрием Копиной, а также полузащитником Остапом Притулой.

Остап Притула перешёл из львовского «Руха» и подписал контракт на 3 года.

Трансферы Слюсара и Копины оформлены как переходы свободных агентов. Их контракты будут действовать до лета 2028 года, но в соглашении со Слюсаром предусмотрена опция продления ещё на год.

Остап Притула — воспитанник львовского футбола. На профессиональном уровне дебютировал в составе «Карпат», а с 2020 года выступал за «Рух», где стал одним из лидеров команды и провел более 100 матчей в УПЛ.

Юрий Копина — воспитанник академии «Металлиста». В профессиональной карьере защищал цвета «Руха», вместе с которым прошёл путь от Второй лиги до УПЛ, а также выступал за «Александрию» с сезона 2021/22 до серебряного сезона 2024/25. Сезон 2025/26 провёл в составе львовского «Руха».

Денис Слюсар — воспитанник ужгородской СДЮСШОР и УФК «Карпаты». Дебютировал во взрослом футболе за «Карпаты», а впоследствии стал игроком «Руха», где постепенно закрепился в основном составе.

Ранее «Александрия» официально подписала Максима Третьякова.