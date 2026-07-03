Осака обыграла 65-ю ракетку и впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона
Наоми без проблем переиграла Дарью Касаткину в двух сетах
Японская теннисистка Наоми Осака (WTA 14) вышла в 1/8 финала Уимблдона-2026.
В третьем круге Осака обыграла австралийку Дарью Касаткину (WTA 65) в двух сетах за 1 час и 6 минут – 6:1, 6:3.
Это была четвертая очная встреча соперниц. Наоми в четвертый раз одержала победу над Дарьей.
Японка впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира.
На пути к четвертому раунду Осака также успешно обыграла француженку Эльзу Жакемо и нейтральную теннисистку Анастасию Гасанову.
Осака стала третьей японской теннисисткой, после Кимико Дате и Ай Сугиями, которой удалось дойти до 1/8 финала на всех турнирах Grand slam.
За выход в четвертьфинал Наоми сыграет либо с Ариной Соболенко, либо с Аленой Остапенко.
Уимблдон-2026. Трава, 1/16 финала
Дарья Касаткина – Наоми Осака [14] – 1:6, 3:6
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
4/4 - Naomi Osaka is the third Japanese in the Open Era to reach the Women’s Singles Fourth Round at all four Majors after Ai Sugiyama and Kimiko Date. En plein.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA pic.twitter.com/9JILymLxOs— OptaAce (@OptaAce) July 3, 2026
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