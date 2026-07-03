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  4. Осака обыграла 65-ю ракетку и впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона
Уимблдон
03 июля 2026, 17:02 | Обновлено 03 июля 2026, 17:33
424
0

Осака обыграла 65-ю ракетку и впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона

Наоми без проблем переиграла Дарью Касаткину в двух сетах

03 июля 2026, 17:02 | Обновлено 03 июля 2026, 17:33
424
0
Осака обыграла 65-ю ракетку и впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака
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Японская теннисистка Наоми Осака (WTA 14) вышла в 1/8 финала Уимблдона-2026.

В третьем круге Осака обыграла австралийку Дарью Касаткину (WTA 65) в двух сетах за 1 час и 6 минут – 6:1, 6:3.

Это была четвертая очная встреча соперниц. Наоми в четвертый раз одержала победу над Дарьей.

Японка впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира.

На пути к четвертому раунду Осака также успешно обыграла француженку Эльзу Жакемо и нейтральную теннисистку Анастасию Гасанову.

Осака стала третьей японской теннисисткой, после Кимико Дате и Ай Сугиями, которой удалось дойти до 1/8 финала на всех турнирах Grand slam.

За выход в четвертьфинал Наоми сыграет либо с Ариной Соболенко, либо с Аленой Остапенко.

Уимблдон-2026. Трава, 1/16 финала

Дарья Касаткина – Наоми Осака [14] – 1:6, 3:6

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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