Президент ПФЛ рассказал о новом формате Второй лиги

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ситуацию с неожиданным отказом «Ужгорода» и ФК «Горняк-Спорт» участвовать во второлиговом первенстве Украины.

«Конечно, возникает вопрос, почему эти команды не сообщили о своих намерениях еще перед июньской Конференцией ПФЛ, на которой определялся список участников соревнований в Первой и Второй лиге. Видимо, до конца верили, что удастся решить финансовые проблемы, однако, к сожалению, этого не произошло.

Что дальше? На следующей неделе запланировали провести заседание Центральной Рады ПФЛ, где и будет утверждено окончательное количество участников во Второй лиге. Сейчас согласились 17 команд, но не исключен вариант, что и в группе А также будет 9 участников».

Добавим, что старт Второй лиги запланирован на первое августа.