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Украина. Вторая лига
03 июля 2026, 16:56 | Обновлено 03 июля 2026, 16:57
255
0

Президент ПФЛ рассказал о новом формате Второй лиги

Количество участников сократилось до 17

03 июля 2026, 16:56 | Обновлено 03 июля 2026, 16:57
255
0
Президент ПФЛ рассказал о новом формате Второй лиги
УАФ. Александр Каденко
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Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ситуацию с неожиданным отказом «Ужгорода» и ФК «Горняк-Спорт» участвовать во второлиговом первенстве Украины.

«Конечно, возникает вопрос, почему эти команды не сообщили о своих намерениях еще перед июньской Конференцией ПФЛ, на которой определялся список участников соревнований в Первой и Второй лиге. Видимо, до конца верили, что удастся решить финансовые проблемы, однако, к сожалению, этого не произошло.

Что дальше? На следующей неделе запланировали провести заседание Центральной Рады ПФЛ, где и будет утверждено окончательное количество участников во Второй лиге. Сейчас согласились 17 команд, но не исключен вариант, что и в группе А также будет 9 участников».

Добавим, что старт Второй лиги запланирован на первое августа.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Александр Каденко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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