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Испания
04 июля 2026, 22:42 | Обновлено 04 июля 2026, 22:55
1129
0

Лидер сборной Украины нашел для Цыганкова новый клуб

Малиновский приглашает Виктора в «Трабзонспор»

04 июля 2026, 22:42 | Обновлено 04 июля 2026, 22:55
1129
0
Лидер сборной Украины нашел для Цыганкова новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Будущее вингера сборной Украины Виктора Цыганкова остается неопределенным. Украинец продолжает рассматривать варианты смены клуба, а к переговорам с «Трабзонспором» присоединился Руслан Малиновский.

По информации источника, Цыганков ещё не получил предложения, которое бы полностью соответствовало его спортивным и финансовым требованиям. Именно поэтому он не спешит принимать решение относительно своего будущего.

Сообщается, что Малиновский лично пытается убедить партнёра по сборной Украины перейти в турецкий клуб.

Кроме того, Цыганков уже провел видеозвонок с главным тренером «Трабзонспора» Фатихом Текке. Во время разговора наставник представил украинцу свое видение развития команды и роль, которую отводит вингеру в новом проекте. Отмечается, что презентация произвела на футболиста положительное впечатление.

В сезоне 2025/26 Цыганков провел 34 матча за «Жирону», отличившись семью голами и пятью голевыми передачами. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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трансферы Трабзонспор Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Руслан Малиновский Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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