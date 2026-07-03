Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника за 55 миллионов евро
Германия
03 июля 2026, 15:27 |
378
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника за 55 миллионов евро

Натаниэль Браун покинул Айнтрахт

03 июля 2026, 15:27 |
378
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника за 55 миллионов евро
ФК Бавария. Натаниэль Браун
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании контракта с немецким левым защитником франкфуртского «Айнтрахта» Натаниэлем Брауном.

Отмечается, что контракт между клубом Бундеслиги и 23-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года.

Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что мюнхенцы заплатили за игрока 55 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Натаниэль Браун провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

По теме:
Безумная конкуренция. На Пономаренко претендуют семь европейских клубов
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сделал заявление по поводу Энцо Фернандеса
Пономарев подтвердил. ЛНЗ указал на дверь еще одному легионеру
трансферы Бавария Айнтрахт Франкфурт трансферы Бундеслиги Натаниэль Браун
Дмитрий Вус Источник: ФК Бавария
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
Футбол | 03 июля 2026, 00:01 11
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере

Эллиот Андерсон перебрался в состав манчестерского гранда

Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Бокс | 03 июля 2026, 05:02 0
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов

Свое мнение высказал Спенсер Оливер

Далич раскритиковал судейство и сказал про уход Модрича
Футбол | 03.07.2026, 12:51
Далич раскритиковал судейство и сказал про уход Модрича
Далич раскритиковал судейство и сказал про уход Модрича
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Судьи делают все, чтобы Роналду стал чемпионом мира»
Футбол | 03.07.2026, 08:22
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Судьи делают все, чтобы Роналду стал чемпионом мира»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Судьи делают все, чтобы Роналду стал чемпионом мира»
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Теннис | 02.07.2026, 18:57
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
02.07.2026, 04:43 12
Бокс
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
02.07.2026, 09:25 2
Бокс
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 13
Футбол
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 11
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
02.07.2026, 05:30
Футбол
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
01.07.2026, 08:49 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем