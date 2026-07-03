ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника за 55 миллионов евро
Натаниэль Браун покинул Айнтрахт
Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании контракта с немецким левым защитником франкфуртского «Айнтрахта» Натаниэлем Брауном.
Отмечается, что контракт между клубом Бундеслиги и 23-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года.
Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что мюнхенцы заплатили за игрока 55 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Натаниэль Браун провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
♦️ 𝟐𝟎𝟑𝟏 ♦️— FC Bayern München (@FCBayern) July 3, 2026
✍️ Das ist unser Neuzugang Nene Brown: https://t.co/J0kgUWYy1x pic.twitter.com/JkUt69fTOY
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