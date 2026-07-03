ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника за 55 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании контракта с немецким левым защитником франкфуртского «Айнтрахта» Натаниэлем Брауном.

Отмечается, что контракт между клубом Бундеслиги и 23-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года.

Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что мюнхенцы заплатили за игрока 55 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Натаниэль Браун провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.