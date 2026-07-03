ОФИЦИАЛЬНО. Сборную Германии предложили возглавить топ-тренеру

Немецкий футбольный союз официально сообщил, что после увольнения Юлиана Нагельсманна сделал предложение возглавить сборную Германии Юргену Клоппу.

«Мы ведем переговоры с Юргеном Клоппом. Предварительно он показал желание возглавить сборную Германии», – заявили в федерации.

Клопп после ухода из Ливерпуля в 2024 году заявил о том, что берет паузу в тренерской карьере.

Специалист перешел работать на различные должности в структуре корпорации Ред Булл. Ранее сообщалось, что Клопп отказался возглавить мадридский Реал.