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Чемпионат мира
03 июля 2026, 13:45 | Обновлено 03 июля 2026, 14:07
1188
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сборную Германии предложили возглавить топ-тренеру

Похоже, Юрген Клопп возвращается к работе

03 июля 2026, 13:45 | Обновлено 03 июля 2026, 14:07
1188
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сборную Германии предложили возглавить топ-тренеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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Немецкий футбольный союз официально сообщил, что после увольнения Юлиана Нагельсманна сделал предложение возглавить сборную Германии Юргену Клоппу.

«Мы ведем переговоры с Юргеном Клоппом. Предварительно он показал желание возглавить сборную Германии», – заявили в федерации.

Клопп после ухода из Ливерпуля в 2024 году заявил о том, что берет паузу в тренерской карьере.

Специалист перешел работать на различные должности в структуре корпорации Ред Булл. Ранее сообщалось, что Клопп отказался возглавить мадридский Реал.

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Иван Зинченко Источник: Немецкий футбольный союз
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