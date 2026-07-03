Чемпионат мира03 июля 2026, 13:45 | Обновлено 03 июля 2026, 14:07
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ОФИЦИАЛЬНО. Сборную Германии предложили возглавить топ-тренеру
Похоже, Юрген Клопп возвращается к работе
03 июля 2026, 13:45 | Обновлено 03 июля 2026, 14:07
1188
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Немецкий футбольный союз официально сообщил, что после увольнения Юлиана Нагельсманна сделал предложение возглавить сборную Германии Юргену Клоппу.
«Мы ведем переговоры с Юргеном Клоппом. Предварительно он показал желание возглавить сборную Германии», – заявили в федерации.
Клопп после ухода из Ливерпуля в 2024 году заявил о том, что берет паузу в тренерской карьере.
Специалист перешел работать на различные должности в структуре корпорации Ред Булл. Ранее сообщалось, что Клопп отказался возглавить мадридский Реал.
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