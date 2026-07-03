Виталий ГЛЮТ: «Второй гол был лучшим. Мы хотим на Евро дойти до конца»
Вингер сборной Украины U-19 стал героем матча Евро-2026 против Сербии U-19
Вингер юношеской сборной Украины U-19 Виталий Глют, автор дубля, прокомментировал победу во втором туре группового этапа Евро-2026 U-19 над Сербией (2:1).
Благодаря этому успеху команда гарантировала себе место в полуфинале турнира, а также завоевала путевку в финальную часть ЧМ-2027 U-20.
– Виталий, ты точно знаешь, что такое американская мечта, а сегодня у тебя осуществилась украинская. Или как ты ее назовешь?
– Для меня сегодня, слава Богу, был очень хороший момент.
– Ты очень спокойный внешне. Что там внутри?
– Я такой еще с детства. Когда происходит что-то хорошее, я веду себя скромно. Меня так научили. Я очень рад за себя, но нужно еще работать.
– Какой гол подарил тебе больше радости – первый или второй?
– И тот, и тот. Первый – сравняли, второй – победный. Но, думаю, лучше был второй.
– Ты зряче бил? Видел, куда мяч должен попасть?
– Я попробовал… Как-то попал. Я очень рад, что получилось.
– Семья сейчас в США? Смотрели матч?
– Думаю, мама смотрела. Поехала на работу раньше, чтобы посмотреть игру.
– Команда квалифицировалась на чемпионат мира, вышла из группы. Какие дальнейшие цели?
– Дальше мы смотрим на Италию. Мы хотим дойти до конца, и я верю, что мы сможем, если будем играть друг за друга.
– Эта победа для кого?
– Для Украины, для наших воинов. Сегодня в Украине был обстрел. Надеемся, что людям наша победа немного поднимет настроение.
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