Криштиану Роналду установил очередной рекорд на мундиале

Криштиану Роналду, забив с «точки» Хорватии, стал первым игроком, реализовавшим пенальти на четырех мундиалях. На ЧМ-2006 он забил с 11-метровой отметки Ирану (2:0), на ЧМ-2018 – Испании (3:3), а на ЧМ-2022 – Гане (3:2).

В списке лучших бомбардиров-пенальтистов чемпионатов мира Криштиану занимает сейчас 5-е место – 4 гола из 5 ударов, отставая всего на один мяч от рекордсмена мундиалей англичанина Гарри Кейна.

К слову, Роналду ко всему прочему стал самым возрастным игроком, забивавшим с пенальти в финальных турнирах ЧМ. Ворота хорватов он поразил в 41 год 147 дней, без малого на 4 года превзойдя рекорд 16-летней давности мексиканца Куатемока Бланко (37 лет 150 дней).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ