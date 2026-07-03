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Чемпионат мира
03 июля 2026, 11:46 | Обновлено 03 июля 2026, 12:16
848
0

Криштиану Роналду установил очередной рекорд на мундиале

Капитан португальцев реализовал пенальти на четвертом чемпионате мира

03 июля 2026, 11:46 | Обновлено 03 июля 2026, 12:16
848
0
Криштиану Роналду установил очередной рекорд на мундиале
Getty Images/Global Images Ukraine
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Криштиану Роналду, забив с «точки» Хорватии, стал первым игроком, реализовавшим пенальти на четырех мундиалях. На ЧМ-2006 он забил с 11-метровой отметки Ирану (2:0), на ЧМ-2018 – Испании (3:3), а на ЧМ-2022 – Гане (3:2).

В списке лучших бомбардиров-пенальтистов чемпионатов мира Криштиану занимает сейчас 5-е место – 4 гола из 5 ударов, отставая всего на один мяч от рекордсмена мундиалей англичанина Гарри Кейна.

К слову, Роналду ко всему прочему стал самым возрастным игроком, забивавшим с пенальти в финальных турнирах ЧМ. Ворота хорватов он поразил в 41 год 147 дней, без малого на 4 года превзойдя рекорд 16-летней давности мексиканца Куатемока Бланко (37 лет 150 дней).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Мнение эксперта Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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