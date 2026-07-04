Шок после матча Хорватия – Португалия. Модрич выступил с заявлением

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал поражение от Португалии (1:2) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 и выразил недовольство решением арбитра назначить пенальти в ворота его команды.

«Хорватия заслуживала гораздо большего. Некоторые обстоятельства сложились не в нашу пользу.

Этот пенальти… Я ещё в самом начале говорил о VAR, когда его только ввели, что он мне не нравится. Впоследствии он стал полезным, но его используют неправильно, избирательно или с учётом статуса команд.

VAR должен вмешиваться только тогда, когда это стопроцентная ошибка. В такой ситуации это серая зона, там не было пенальти. Игроки боролись, толкались, и оба упали. Поэтому нельзя назначать 11-метровый в таком матче.

Вот почему меня это раздражает. Это вредит. Но что есть, то есть – движемся дальше», – сказал капитан Хорватии.