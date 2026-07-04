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  4. Шок после матча Хорватия – Португалия. Модрич выступил с заявлением
Чемпионат мира
04 июля 2026, 07:02 |
2115
0

Шок после матча Хорватия – Португалия. Модрич выступил с заявлением

Лука раскритиковал VAR и назначенный пенальти

04 июля 2026, 07:02 |
2115
0
Шок после матча Хорватия – Португалия. Модрич выступил с заявлением
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич
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Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал поражение от Португалии (1:2) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 и выразил недовольство решением арбитра назначить пенальти в ворота его команды.

«Хорватия заслуживала гораздо большего. Некоторые обстоятельства сложились не в нашу пользу.

Этот пенальти… Я ещё в самом начале говорил о VAR, когда его только ввели, что он мне не нравится. Впоследствии он стал полезным, но его используют неправильно, избирательно или с учётом статуса команд.

VAR должен вмешиваться только тогда, когда это стопроцентная ошибка. В такой ситуации это серая зона, там не было пенальти. Игроки боролись, толкались, и оба упали. Поэтому нельзя назначать 11-метровый в таком матче.

Вот почему меня это раздражает. Это вредит. Но что есть, то есть – движемся дальше», – сказал капитан Хорватии.

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Лука Модрич сборная Хорватии по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу VAR судейство
Дмитрий Олийченко Источник: Jutarnji List
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