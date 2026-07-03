Далич раскритиковал судейство и сказал про уход Модрича
Хорватия покидает ЧМ, а Модрич – сборную
Наставник сборной Хорватии Златко Далич остался недоволен работой арбитра в матче плей-офф ЧМ-2026 против Португалии (1:2).
В конце встречи VAR отменил гол сборной Хорватии.
«Очень плохое судейство. Однако искать оправдания я не буду, потому что мы могли выиграть этот матч намного раньше. Мне жаль, что для Луки Модрича все завершается именно так».
«Очевидно, это его последний турнир. Завершается прекрасная эпоха», – сказал Далич.
Наставник не сказал, продолжит ли он работу с национальной командой.
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