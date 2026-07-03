Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Далич раскритиковал судейство и сказал про уход Модрича
Чемпионат мира
03 июля 2026, 13:12 | Обновлено 03 июля 2026, 13:34
1000
0

Далич раскритиковал судейство и сказал про уход Модрича

Хорватия покидает ЧМ, а Модрич – сборную

03 июля 2026, 13:12 | Обновлено 03 июля 2026, 13:34
1000
0
Далич раскритиковал судейство и сказал про уход Модрича
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Наставник сборной Хорватии Златко Далич остался недоволен работой арбитра в матче плей-офф ЧМ-2026 против Португалии (1:2).

В конце встречи VAR отменил гол сборной Хорватии.

«Очень плохое судейство. Однако искать оправдания я не буду, потому что мы могли выиграть этот матч намного раньше. Мне жаль, что для Луки Модрича все завершается именно так».

«Очевидно, это его последний турнир. Завершается прекрасная эпоха», – сказал Далич.

Наставник не сказал, продолжит ли он работу с национальной командой.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сборную Германии предложили возглавить топ-тренеру
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии осталась без тренера после провала на ЧМ
Лидер сборной Алжира принял важное решение после вылета с ЧМ-2026
Златко Далич Лука Модрич сборная Хорватии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
Футбол | 03 июля 2026, 07:55 24
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо

Пономаренко может усилить португальский гранд

Виталий ГЛЮТ: «Второй гол был лучшим. Мы хотим на Евро дойти до конца»
Футбол | 03 июля 2026, 12:43 0
Виталий ГЛЮТ: «Второй гол был лучшим. Мы хотим на Евро дойти до конца»
Виталий ГЛЮТ: «Второй гол был лучшим. Мы хотим на Евро дойти до конца»

Вингер сборной Украины U-19 стал героем матча Евро-2026 против Сербии U-19

Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Теннис | 02.07.2026, 18:57
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Футбол | 03.07.2026, 08:33
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Бокс | 03.07.2026, 05:02
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
02.07.2026, 07:29 17
Бокс
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 11
Футбол
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
01.07.2026, 08:49 19
Футбол
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
01.07.2026, 09:22 20
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 22
Бокс
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 24
Бокс
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем