Сетка плей-офф ЧМ. Испания, Португалия и Швейцария вышли в 1/8 финала
Голы португальцев Криштиану Роналду и Гонсалу Рамуша выбили Хорватию из турнира
В ночь с 2 на 4 июля состоялись очередные матчи стадии плей-офф чемпионата мира 2026.
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В этот игровой день состоялись три поединка 1/16 финала.
Испания вышла в следующий раунд, разгромив Австрию (3:0). Дубль оформил Микель Оярсабаль, еще один гол забил Педро Порро.
В ярком матче Португалия вырвала победу у Хорватии (2:1). Счет для хорватов открыл Иван Перишич. У победителей голы забили Криштиану Роналду с пенальти (68 мин) и Гонсалу Рамуш (победный удар на 90+4 минуте).
Швейцария прошла в 1/8 финала, обыграв Алжир (2:0). Голы забили Брель Эмболо и Дан Ндойе.
В 1/8 финала ЧМ-2026 Португалия и Испания встретятся между собой, а соперником Швейцарии станет победитель пары Колумбия – Гана.
Чемпионат мира 2026 по футболу
1/16 финала. 2 июля 2026
🔹 Инглвуд (штат Калифорния, США), SoFi Stadium
02.07.2026. 22:00. Испания – Австрия – 3:0
Голы: Микель Оярсабаль, 36, 89, Педро Порро, 66
🔹 Торонто (Канада), BMO Field
03.07.2026. 02:00. Португалия – Хорватия – 2:1
Голы: Криштиану Роналду, 68 (пен), Гонсалу Рамуш, 90+4 – Иван Перишич, 53
🔹 Ванкувер (Канада), BC Place
03.07.2026. 06:00. Швейцария – Алжир – 2:0
Голы: Брель Эмболо, 10, Дан Ндойе, 46
Сетка плей-офф
02.07.2026. 22:00. Испания – Австрия – 3:0
ГОЛ! 1:0. Микель Оярсабаль, 36 мин
ГОЛ! 2:0. Педро Порро, 66 мин
ГОЛ! 3:0. Микель Оярсабаль,89 мин
03.07.2026. 02:00. Португалия – Хорватия – 2:1
03.07.2026. 06:00. Швейцария – Алжир – 2:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта в трех сетах переиграла Анну Блинкову в матче второго раунда мейджора
Швед впечатлен игрой Кейна на ЧМ-2026