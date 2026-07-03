Сетка плей-офф ЧМ. Испания, Португалия и Швейцария вышли в 1/8 финала

​​​​​​В ночь с 2 на 4 июля состоялись очередные матчи стадии плей-офф чемпионата мира 2026.

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот игровой день состоялись три поединка 1/16 финала.

Испания вышла в следующий раунд, разгромив Австрию (3:0). Дубль оформил Микель Оярсабаль, еще один гол забил Педро Порро.

В ярком матче Португалия вырвала победу у Хорватии (2:1). Счет для хорватов открыл Иван Перишич. У победителей голы забили Криштиану Роналду с пенальти (68 мин) и Гонсалу Рамуш (победный удар на 90+4 минуте).

Швейцария прошла в 1/8 финала, обыграв Алжир (2:0). Голы забили Брель Эмболо и Дан Ндойе.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Португалия и Испания встретятся между собой, а соперником Швейцарии станет победитель пары Колумбия – Гана.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/16 финала. 2 июля 2026

🔹 Инглвуд (штат Калифорния, США), SoFi Stadium

02.07.2026. 22:00. Испания – Австрия – 3:0

Голы: Микель Оярсабаль, 36, 89, Педро Порро, 66

🔹 Торонто (Канада), BMO Field

03.07.2026. 02:00. Португалия – Хорватия – 2:1

Голы: Криштиану Роналду, 68 (пен), Гонсалу Рамуш, 90+4 – Иван Перишич, 53

🔹 Ванкувер (Канада), BC Place

03.07.2026. 06:00. Швейцария – Алжир – 2:0

Голы: Брель Эмболо, 10, Дан Ндойе, 46

Сетка плей-офф

​

02.07.2026. 22:00. Испания – Австрия – 3:0

ГОЛ! 1:0. Микель Оярсабаль, 36 мин

ГОЛ! 2:0. Педро Порро, 66 мин

ГОЛ! 3:0. Микель Оярсабаль,89 мин

03.07.2026. 02:00. Португалия – Хорватия – 2:1

03.07.2026. 06:00. Швейцария – Алжир – 2:0