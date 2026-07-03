Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сетка плей-офф ЧМ. Испания, Португалия и Швейцария вышли в 1/8 финала
Чемпионат мира
03 июля 2026, 16:23 | Обновлено 03 июля 2026, 16:32
393
0

Сетка плей-офф ЧМ. Испания, Португалия и Швейцария вышли в 1/8 финала

Голы португальцев Криштиану Роналду и Гонсалу Рамуша выбили Хорватию из турнира

03 июля 2026, 16:23 | Обновлено 03 июля 2026, 16:32
393
0
Сетка плей-офф ЧМ. Испания, Португалия и Швейцария вышли в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

​​​​​​В ночь с 2 на 4 июля состоялись очередные матчи стадии плей-офф чемпионата мира 2026.

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот игровой день состоялись три поединка 1/16 финала.

Испания вышла в следующий раунд, разгромив Австрию (3:0). Дубль оформил Микель Оярсабаль, еще один гол забил Педро Порро.

В ярком матче Португалия вырвала победу у Хорватии (2:1). Счет для хорватов открыл Иван Перишич. У победителей голы забили Криштиану Роналду с пенальти (68 мин) и Гонсалу Рамуш (победный удар на 90+4 минуте).

Швейцария прошла в 1/8 финала, обыграв Алжир (2:0). Голы забили Брель Эмболо и Дан Ндойе.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Португалия и Испания встретятся между собой, а соперником Швейцарии станет победитель пары Колумбия – Гана.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/16 финала. 2 июля 2026

🔹 Инглвуд (штат Калифорния, США), SoFi Stadium

02.07.2026. 22:00. Испания – Австрия – 3:0

Голы: Микель Оярсабаль, 36, 89, Педро Порро, 66

🔹 Торонто (Канада), BMO Field

03.07.2026. 02:00. Португалия – Хорватия – 2:1

Голы: Криштиану Роналду, 68 (пен), Гонсалу Рамуш, 90+4 – Иван Перишич, 53

🔹 Ванкувер (Канада), BC Place

03.07.2026. 06:00. Швейцария – Алжир – 2:0

Голы: Брель Эмболо, 10, Дан Ндойе, 46

Сетка плей-офф

02.07.2026. 22:00. Испания – Австрия – 3:0

ГОЛ! 1:0. Микель Оярсабаль, 36 мин

ГОЛ! 2:0. Педро Порро, 66 мин

ГОЛ! 3:0. Микель Оярсабаль,89 мин

03.07.2026. 02:00. Португалия – Хорватия – 2:1

03.07.2026. 06:00. Швейцария – Алжир – 2:0

По теме:
Джака прокомментировал слухи о переходе в Челси
Колумбия – Гана. Текстовая трансляция матча
Криштиану РОНАЛДУ: «Жота на небесах и освещает наш путь. Важная победа»
сборная Испании по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Португалии по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Алжира по футболу сборная Австрии по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Микель Оярсабаль Педро Порро Иван Перишич Криштиану Роналду Гонсалу Рамуш пенальти Брель Эмболо Дан Ндойе статистические расклады выбор редакции эксклюзив
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Теннис | 02 июля 2026, 18:57 29
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026

Марта в трех сетах переиграла Анну Блинкову в матче второго раунда мейджора

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Футбол | 03 июля 2026, 07:05 12
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»

Швед впечатлен игрой Кейна на ЧМ-2026

Стал рецидивистом. Арду Турана обвинили в серьезном преступлении
Футбол | 03.07.2026, 10:49
Стал рецидивистом. Арду Турана обвинили в серьезном преступлении
Стал рецидивистом. Арду Турана обвинили в серьезном преступлении
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Футбол | 03.07.2026, 08:15
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Полесье – Вергль – 11:0. Хет-трики Краснопира и Филиппова. Видео голов
Футбол | 03.07.2026, 15:53
Полесье – Вергль – 11:0. Хет-трики Краснопира и Филиппова. Видео голов
Полесье – Вергль – 11:0. Хет-трики Краснопира и Филиппова. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
03.07.2026, 05:02 1
Бокс
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
02.07.2026, 04:43 12
Бокс
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
01.07.2026, 19:49 7
Футбол
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
03.07.2026, 08:02
Бокс
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 11
Футбол
Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса
Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса
02.07.2026, 08:44 15
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 22
Бокс
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
02.07.2026, 07:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем