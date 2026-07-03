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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 11:41 |
231
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – ЛАСК

3 июля в 18:00 состоится контрольный поединок в Австрии

03 июля 2026, 11:41 |
231
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – ЛАСК
ФК Динамо
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Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону, проводя контрольные матчи на летних тренировочных сборах.

3 июля в 18:00 киевское Динамо встретится с австрийским ЛАСК.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Игоря Костюка проходит учебно-тренировочный сбор в Австрии, где готовится к старту нового сезона.

По итогам прошлого чемпионата Динамо заняло 4-е место в УПЛ и стало обладателем Кубка Украины. В первом квалификационном раунде Лиги Европы киевляне сыграют с румынской командой Университатя Клуж, а в случае успеха во втором квалификационном раунде встретятся с греческим ПАОК.

На сборах в Австрии Динамо уже провело 4 товарищеских матча. Киевляне сыграли вничью с пражской Славией (1:1), разгромили словацкую Жилину (5:1) и польскую Вечисту Краков (4:2), а также уступили бухарестскому Рапиду (1:3).

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – ЛАСК

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube

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Динамо Киев – ЛАСК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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