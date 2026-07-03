Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – ЛАСК
3 июля в 18:00 состоится контрольный поединок в Австрии
Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону, проводя контрольные матчи на летних тренировочных сборах.
3 июля в 18:00 киевское Динамо встретится с австрийским ЛАСК.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Игоря Костюка проходит учебно-тренировочный сбор в Австрии, где готовится к старту нового сезона.
По итогам прошлого чемпионата Динамо заняло 4-е место в УПЛ и стало обладателем Кубка Украины. В первом квалификационном раунде Лиги Европы киевляне сыграют с румынской командой Университатя Клуж, а в случае успеха во втором квалификационном раунде встретятся с греческим ПАОК.
На сборах в Австрии Динамо уже провело 4 товарищеских матча. Киевляне сыграли вничью с пражской Славией (1:1), разгромили словацкую Жилину (5:1) и польскую Вечисту Краков (4:2), а также уступили бухарестскому Рапиду (1:3).
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – ЛАСК
Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube
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