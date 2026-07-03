ФОТО. Динамо потерпело первое поражение на летних сборах в Австрии

Киевское Динамо завершило предпоследний контрольный матч на летнем тренировочном сборе в Австрии.

Столичная команда потерпела поражение от румынского Рапида из Бухареста (1:3).

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В первой половине встречи команда Игоря Костюка создала несколько опасных моментов, однако реализовать их не сумела. После перерыва счет открыла румынская команда. На 53-й минуте после подачи с правого фланга Омар Эль-Сави выиграл верховую борьбу и ударом головой отправил мяч в сетку (1:0).

Динамо довольно быстро восстановило равновесие. Виталий Буяльский ворвался в штрафную, где защитник соперника нарушил против него правила. Капитан киевлян сам подошел к 11-метровой отметке и реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам (1:1).

На 75-й минуте арбитр назначил пенальти уже в ворота Динамо. После недопонимания между Ильей Ольховым и Алиу Тиаре судья зафиксировал нарушение, а Борисав Бурмаз точным ударом с точки вновь вывел Рапид вперед (2:1).

Точку в матче румынская команда поставила незадолго до финального свистка. Мохаммед Камара прорвался по левому флангу, вошел в штрафную и точным ударом в дальний угол установил окончательный счет (3:1).

Это поражение стало для Динамо первым на летних сборах в Австрии. Заключительный контрольный матч киевская команда проведет 3 июля против австрийского ЛАСК.

Товарищеский матч. Австрия, 2 июля 2026

Динамо Киев (Украина) – Рапид Бухарест (Румыния) – 1:3

Голы: Виталий Буяльский, 56 (пен) – Омар Эль-Сави, 53, Борисав Бурмаз, 76 (пен), Мохаммед Камара, 89

Динамо: 71. В.Суркис (51. Ольховый, 46) – 13. Коробов, 40. Биловар (34. Гусев, 46), 66. Тиаре, 2. Вивчаренко – 23. Малыш, 15. Рубчинский, 29. Буяльский, 16. Шола (19. Торрес, 46), 5. Герич (91. Дикий, 77) – 39. Герреро (77. Бленуце, 62).

Рапид (старт): 16. Айоани, 19. Оня, 4. Игнат, 6. Крамер, 22. Бубаня, 14. Громада, 8. Грамени, 55. Поп, 29. Добре, 10. Петрила, 90. Жамбор.

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