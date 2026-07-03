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  4. Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Португалия
03 июля 2026, 20:22 |
3106
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Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина

Португальский клуб готов продать украинца и уже нашёл ему замену

03 июля 2026, 20:22 |
3106
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Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Будущее вратаря сборной Украины Анатолия Трубина в «Бенфике» остаётся неопределённым. По информации португальских источников, лиссабонский клуб готов рассмотреть продажу вратаря в случае получения выгодного финансового предложения.

Сообщается, что «Бенфика» может согласиться на трансфер 24-летнего украинца примерно за 40 миллионов евро. Интерес к Трубину приписывают клубам английской Премьер-лиги.

В то же время в возможном переходе заинтересован и донецкий «Шахтер». При продаже вратаря в Португалию летом 2023 года «горняки» включили в соглашение пункт о 40% от суммы будущей перепродажи футболиста.

В случае ухода Трубина основным претендентом на место в воротах «Бенфики» считается голкипер юношеской сборной Португалии Самуэл Соареш. В то же время клуб также рассматривает возможность подписания опытного вратаря, который станет дублером молодого португальца.

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Анатолий Трубин Бенфика трансферы Самуэл Соареш
Дмитрий Олийченко Источник
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