Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина

Будущее вратаря сборной Украины Анатолия Трубина в «Бенфике» остаётся неопределённым. По информации португальских источников, лиссабонский клуб готов рассмотреть продажу вратаря в случае получения выгодного финансового предложения.

Сообщается, что «Бенфика» может согласиться на трансфер 24-летнего украинца примерно за 40 миллионов евро. Интерес к Трубину приписывают клубам английской Премьер-лиги.

В то же время в возможном переходе заинтересован и донецкий «Шахтер». При продаже вратаря в Португалию летом 2023 года «горняки» включили в соглашение пункт о 40% от суммы будущей перепродажи футболиста.

В случае ухода Трубина основным претендентом на место в воротах «Бенфики» считается голкипер юношеской сборной Португалии Самуэл Соареш. В то же время клуб также рассматривает возможность подписания опытного вратаря, который станет дублером молодого португальца.