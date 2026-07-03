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  4. Роналду отличился 146 голом за Португалию. Это больше, чем он забил за МЮ
Чемпионат мира
03 июля 2026, 06:22 |
477
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Роналду отличился 146 голом за Португалию. Это больше, чем он забил за МЮ

На чемпионатах мира этот гол стал для Роналду 11-м. Вспоминаем, кому забивал форвард

03 июля 2026, 06:22 |
477
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Роналду отличился 146 голом за Португалию. Это больше, чем он забил за МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду забил свой 146-й гол за сборную Португалии.

Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Хорватии (2:1).

Благодаря этому забитому мячу в активе Роналду теперь больше голов за национальную команду Португалии (146), чем за «Манчестер Юнайтед» (145).

Голы Криштиану Роналду за карьеру (976):

  • 450 – «Реал» Мадрид
  • 146 – сборная Португалии
  • 145 – «Манчестер Юнайтед»
  • 129 – «Аль-Наср»
  • 101 – «Ювентус»
  • 5 – «Спортинг»

На чемпионатах мира этот гол стал для Роналду 11-м.

Голы Криштиану Роналду на чемпионатах мира (11):

  • 2026: Хорватия
  • 2026: Узбекистан (дубль)
  • 2022: Гана
  • 2018: Марокко
  • 2018: Испания (хет-трик)
  • 2014: Гана
  • 2010: Северная Корея
  • 2006: Иран
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Криштиану Роналду сборная Хорватии по футболу сборная Португалии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Роналду кваліфікованим командам може забити лише з пенальті
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