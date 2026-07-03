Роналду отличился 146 голом за Португалию. Это больше, чем он забил за МЮ

Криштиану Роналду забил свой 146-й гол за сборную Португалии.

Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Хорватии (2:1).

Благодаря этому забитому мячу в активе Роналду теперь больше голов за национальную команду Португалии (146), чем за «Манчестер Юнайтед» (145).

Голы Криштиану Роналду за карьеру (976):

450 – «Реал» Мадрид

146 – сборная Португалии

145 – «Манчестер Юнайтед»

129 – «Аль-Наср»

101 – «Ювентус»

5 – «Спортинг»

На чемпионатах мира этот гол стал для Роналду 11-м.

Голы Криштиану Роналду на чемпионатах мира (11):