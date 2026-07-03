Чемпионат мира03 июля 2026, 06:22 |
477
1
Роналду отличился 146 голом за Португалию. Это больше, чем он забил за МЮ
На чемпионатах мира этот гол стал для Роналду 11-м. Вспоминаем, кому забивал форвард
03 июля 2026, 06:22 |
477
Подпишитесь на новости Sport.ua
Криштиану Роналду забил свой 146-й гол за сборную Португалии.
Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Хорватии (2:1).
Благодаря этому забитому мячу в активе Роналду теперь больше голов за национальную команду Португалии (146), чем за «Манчестер Юнайтед» (145).
Голы Криштиану Роналду за карьеру (976):
- 450 – «Реал» Мадрид
- 146 – сборная Португалии
- 145 – «Манчестер Юнайтед»
- 129 – «Аль-Наср»
- 101 – «Ювентус»
- 5 – «Спортинг»
На чемпионатах мира этот гол стал для Роналду 11-м.
Голы Криштиану Роналду на чемпионатах мира (11):
- 2026: Хорватия
- 2026: Узбекистан (дубль)
- 2022: Гана
- 2018: Марокко
- 2018: Испания (хет-трик)
- 2014: Гана
- 2010: Северная Корея
- 2006: Иран
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июля 2026, 08:44 14
Украинца приглашают в «Лидс»
Футбол | 03 июля 2026, 07:05 5
Швед впечатлен игрой Кейна на ЧМ-2026
Футбол | 03.07.2026, 06:41
Футбол | 02.07.2026, 10:42
Футбол | 02.07.2026, 10:03
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Роналду кваліфікованим командам може забити лише з пенальті
Популярные новости
02.07.2026, 09:00 1
02.07.2026, 07:01 1
01.07.2026, 16:06 8
02.07.2026, 07:00 12
02.07.2026, 04:43 12
01.07.2026, 15:02 12
01.07.2026, 08:15 22
Футбол