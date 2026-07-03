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Чемпионат мира
03 июля 2026, 03:29 | Обновлено 03 июля 2026, 03:50
227
0

ВИДЕО. История! Криштиану Роналду забил первый мяч в плей-офф ЧМ

Португалец с пенальти сравнял счет против Хорватии

03 июля 2026, 03:29 | Обновлено 03 июля 2026, 03:50
227
0
ВИДЕО. История! Криштиану Роналду забил первый мяч в плей-офф ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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41-летний португалец Криштиану Роналду сравнял счет в матче против Хорватии в 1/16 финала ЧМ-2026.

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Легендарный футболист реализовал пенальти на 67-й минуте, забив свой третий мяч на этом турнире.

Для Криштиану этот гол стал первым в карьере на стадии плей-офф чемпионатов мира.

Кроме забитого мяча, Роналду установил возрастной рекорд мундиалей.

В общей сложности на пяти чемпионатах мира Криштиану забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.

ВИДЕО. История! Криштиану Роналду забил первый мяч в плей-офф ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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