41-летний португалец Криштиану Роналду сравнял счет в матче против Хорватии в 1/16 финала ЧМ-2026.

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Легендарный футболист реализовал пенальти на 67-й минуте, забив свой третий мяч на этом турнире.

Для Криштиану этот гол стал первым в карьере на стадии плей-офф чемпионатов мира.

Кроме забитого мяча, Роналду установил возрастной рекорд мундиалей.

В общей сложности на пяти чемпионатах мира Криштиану забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.

ВИДЕО. История! Криштиану Роналду забил первый мяч в плей-офф ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine