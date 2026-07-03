ВИДЕО. История! Криштиану Роналду забил первый мяч в плей-офф ЧМ
Португалец с пенальти сравнял счет против Хорватии
41-летний португалец Криштиану Роналду сравнял счет в матче против Хорватии в 1/16 финала ЧМ-2026.
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Легендарный футболист реализовал пенальти на 67-й минуте, забив свой третий мяч на этом турнире.
Для Криштиану этот гол стал первым в карьере на стадии плей-офф чемпионатов мира.
Кроме забитого мяча, Роналду установил возрастной рекорд мундиалей.
В общей сложности на пяти чемпионатах мира Криштиану забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.
ВИДЕО. История! Криштиану Роналду забил первый мяч в плей-офф ЧМ
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