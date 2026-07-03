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Чемпионат мира
03 июля 2026, 02:06 | Обновлено 03 июля 2026, 02:08
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Криштиану Роналду – самый возрастной игрок в истории плей-офф ЧМ

Легендарный португалец переписал историю еще до начала матча

03 июля 2026, 02:06 | Обновлено 03 июля 2026, 02:08
200
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Криштиану Роналду – самый возрастной игрок в истории плей-офф ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира, вышедшим на матч плей-офф.

Роналду вывел свою команду с капитанской повязкой на поединок 1/16 финала против Хорватии на ЧМ-2026.

Рекорд мундиалей Криштиану установил в возрасте 41 года и 147 дней. Предыдущее достижение принадлежало Эдину Джеко из Боснии и Герцеговины.

Португалец проводит свой 26-й матч на чемпионатах мира. На счету Роналду 10 голов и две результативные передачи.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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