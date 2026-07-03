Криштиану Роналду – самый возрастной игрок в истории плей-офф ЧМ
Легендарный португалец переписал историю еще до начала матча
Легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира, вышедшим на матч плей-офф.
Роналду вывел свою команду с капитанской повязкой на поединок 1/16 финала против Хорватии на ЧМ-2026.
Рекорд мундиалей Криштиану установил в возрасте 41 года и 147 дней. Предыдущее достижение принадлежало Эдину Джеко из Боснии и Герцеговины.
Португалец проводит свой 26-й матч на чемпионатах мира. На счету Роналду 10 голов и две результативные передачи.
Cristiano Ronaldo is the oldest ever outfield player to appear in a knockout round game at the FIFA World Cup.— Squawka (@Squawka) July 2, 2026
41 years and 147 days old. 🇵🇹 pic.twitter.com/V42vZNSdIu
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