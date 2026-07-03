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Чемпионат мира
03 июля 2026, 04:31 | Обновлено 03 июля 2026, 04:39
272
0

ФОТО. Трогательно. Роналду надел футболку Жоты и посвятил ему победу

Криштиану отдал дань бывшему партнеру, погибшему в автокатастрофе

03 июля 2026, 04:31 | Обновлено 03 июля 2026, 04:39
272
0
ФОТО. Трогательно. Роналду надел футболку Жоты и посвятил ему победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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41-летний Криштиану Роналду отдал дань уважения бывшему партнеру Диогу Жоте, который погиб 3 июня 2025 года в автокатастрофе.

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После победы над Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1) Криштиану вышел на поле в футболке Диогу с 21-м номером на спине.

Роналду посвятил Жоте этот триумф на турнире, символично подняв палец вверх и посмотрев на небо.

Момент был настолько щемящим, что Криштиану подвергся эмоциям и пустил слезу.

В следующем раунде сборная Португалии сыграет против Испании, которая уверенно победила Австрию (3:0).

ФОТО. Трогательно. Роналду надел футболку Жоты и посвятил ему победу

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Криштиану Роналду сборная Хорватии по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу Диогу Жота фото
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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