ФОТО. Трогательно. Роналду надел футболку Жоты и посвятил ему победу
Криштиану отдал дань бывшему партнеру, погибшему в автокатастрофе
41-летний Криштиану Роналду отдал дань уважения бывшему партнеру Диогу Жоте, который погиб 3 июня 2025 года в автокатастрофе.
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После победы над Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1) Криштиану вышел на поле в футболке Диогу с 21-м номером на спине.
Роналду посвятил Жоте этот триумф на турнире, символично подняв палец вверх и посмотрев на небо.
Момент был настолько щемящим, что Криштиану подвергся эмоциям и пустил слезу.
В следующем раунде сборная Португалии сыграет против Испании, которая уверенно победила Австрию (3:0).
ФОТО. Трогательно. Роналду надел футболку Жоты и посвятил ему победу
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