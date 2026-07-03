Итальянский клуб сделал шаг к трансферу Довбика. Им нужен форвард
«Дженоа» запросил информацию о трех футболистах
Представитель Серии А «Дженоа» начал активную работу на трансферном рынке в поисках основного форварда.
По информации инсайдера Николо Скиры, «грифоны» запросили информацию у «Ромы» по Артему Довбику.
Помимо украинца, клуб также рассматривает кандидатуры Пьер-Эмерика Обамеянга из «Марселя» и Хулиана Киньонеса из «Аль-Кадисии».
Напомним, что «Дженоа» уже долгое время мониторит ситуацию вокруг Довбика в Риме. За трансфер украинца выступает лично главный тренер «грифонов» – Даниэле де Росси.
Большую часть прошлого сезона Артём провёл в лазарете клуба. За всю кампанию Довбик успел сыграть 18 матчей (3 гола и 2 ассиста).
#Genoa want to sign a top striker: Rossoblù have asked info for Pierre-Emerick #Aubameyang (OM), Julian #Quinones (Al-Qadsiah) and Artem #Dovbyk (AS Roma). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 2, 2026
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