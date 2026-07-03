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Италия
03 июля 2026, 03:14 | Обновлено 03 июля 2026, 03:18
455
0

Итальянский клуб сделал шаг к трансферу Довбика. Им нужен форвард

«Дженоа» запросил информацию о трех футболистах

03 июля 2026, 03:14 | Обновлено 03 июля 2026, 03:18
455
0
Итальянский клуб сделал шаг к трансферу Довбика. Им нужен форвард
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Представитель Серии А «Дженоа» начал активную работу на трансферном рынке в поисках основного форварда.

По информации инсайдера Николо Скиры, «грифоны» запросили информацию у «Ромы» по Артему Довбику.

Помимо украинца, клуб также рассматривает кандидатуры Пьер-Эмерика Обамеянга из «Марселя» и Хулиана Киньонеса из «Аль-Кадисии».

Напомним, что «Дженоа» уже долгое время мониторит ситуацию вокруг Довбика в Риме. За трансфер украинца выступает лично главный тренер «грифонов» – Даниэле де Росси.

Большую часть прошлого сезона Артём провёл в лазарете клуба. За всю кампанию Довбик успел сыграть 18 матчей (3 гола и 2 ассиста).

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Артем Довбик Дженоа Рома Рим Николо Скира трансферы трансферы Серии A Пьер-Эмерик Обамеянг Хулиан Киньонес
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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