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Греция
03 июля 2026, 01:55 |
177
0

ОФИЦИАЛЬНО. 8 лет в Интере. Опытный защитник выбрал новый клуб

Стефан Де Врей будет играть за греческий «Панатинаикос»

03 июля 2026, 01:55 |
177
0
ОФИЦИАЛЬНО. 8 лет в Интере. Опытный защитник выбрал новый клуб
ФК Панатинаикос. Стефан Де Врей
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34-летний центральный защитник Стефан де Врей стал новым игроком греческого клуба «Панатинаикос».

Опытный футболист перебрался к «зеленым» на правах свободного агента. Контракт с новым клубом Стефан подписал на один год с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.

Предыдущим клубом защитника был миланский «Интер», в котором он провел восемь лет. За это время де Врей принял участие в 296 матчах «змей», в которых забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач.

Вместе с «Интером» Стефан выиграл большое количество трофеев: три Серии А, три Кубка Италии и три Суперкубка Италии.

В своей карьере де Врей также защищал цвета «Лацио» и «Фейеноорда».

Стабильный уровень игры Стефана привел к регулярным вызовам в состав сборной Нидерландов: 79 поединков, четыре гола и два ассиста».

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Стефан Де Врей Панатинаикос Интер Милан свободный агент чемпионат Греции по футболу трансферы Серии A
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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