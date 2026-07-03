ОФИЦИАЛЬНО. 8 лет в Интере. Опытный защитник выбрал новый клуб

34-летний центральный защитник Стефан де Врей стал новым игроком греческого клуба «Панатинаикос».

Опытный футболист перебрался к «зеленым» на правах свободного агента. Контракт с новым клубом Стефан подписал на один год с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.

Предыдущим клубом защитника был миланский «Интер», в котором он провел восемь лет. За это время де Врей принял участие в 296 матчах «змей», в которых забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач.

Вместе с «Интером» Стефан выиграл большое количество трофеев: три Серии А, три Кубка Италии и три Суперкубка Италии.

В своей карьере де Врей также защищал цвета «Лацио» и «Фейеноорда».

Стабильный уровень игры Стефана привел к регулярным вызовам в состав сборной Нидерландов: 79 поединков, четыре гола и два ассиста».