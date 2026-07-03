ОФИЦИАЛЬНО. 8 лет в Интере. Опытный защитник выбрал новый клуб
Стефан Де Врей будет играть за греческий «Панатинаикос»
34-летний центральный защитник Стефан де Врей стал новым игроком греческого клуба «Панатинаикос».
Опытный футболист перебрался к «зеленым» на правах свободного агента. Контракт с новым клубом Стефан подписал на один год с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.
Предыдущим клубом защитника был миланский «Интер», в котором он провел восемь лет. За это время де Врей принял участие в 296 матчах «змей», в которых забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач.
Вместе с «Интером» Стефан выиграл большое количество трофеев: три Серии А, три Кубка Италии и три Суперкубка Италии.
В своей карьере де Врей также защищал цвета «Лацио» и «Фейеноорда».
Стабильный уровень игры Стефана привел к регулярным вызовам в состав сборной Нидерландов: 79 поединков, четыре гола и два ассиста».
A new key signing. 🎹☘️#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/vqI6a4PDTN— Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 30, 2026
It’s Official, Here We Go 🇳🇱#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/eJjmwNEzU9— Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 30, 2026
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