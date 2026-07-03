Беспроигрышная серия сборной Испании в игровое время достигла 34 матчей

Беспроигрышная серия сборной Испании во всех турнирах в игровое время достигла 34 матчей.

Очередной сборной, не сумевшей одолеть испанцев в этой серии, стала Австрия в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 (3:0 – победа Испании).

Напомним, что последний раз сборная Испании проигрывала в игровое время еще в марте 2024 года в товарищеском матче против сборной Колумбии (0:1).

Беспроигрышная серия сборной Испании в игровое время (34)