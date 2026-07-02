Леандру АНДРАДЕ – о первом голе за Полесье: «Почувствовал себя, как дома»

Новичок «Полесья» Леандру Андраде прокомментировал разгромную победу над азербайджанским «Сабахом» (4:1). Он рассказал о первом голе за «волков», принципиальности матча и атмосфере в команде.

– С первым голом за «Полесье», какие впечатления?

– Это было невероятно, потому что я не только забил гол, который помог команде… Это очень хорошо для меня и для обретения уверенности, чтобы в дальнейшем еще больше забивать и еще больше помогать команде. А еще я хочу сказать, что мне было невероятно приятно, когда партнеры по команде пришли, чтобы отпраздновать со мной этот гол. Все они поздравляли, что-то шутили, поэтому я почувствовал себя, как дома. Это придало мне сил и желания достигать еще большего.

– Признайся честно, насколько сегодняшний поединок для тебя был где-то принципиальным ввиду того, что ты играл против «Сабаха», команда для тебя не нова?

– Да, не скрою: в этом матче было что-то особенное, ведь в течение четырех с половиной лет мы были соперниками и за время моего пребывания в «Карабахе» сыграли более 20 игр друг против друга. Но в футболе дружеские отношения тоже важны. В «Сабахе» я нашел много друзей, и было невероятно приятно снова увидеть их. И всегда приятно соперничать с ними в спорте, который мы очень любим.

– Сколько голов ты забил «Сабаху» в Азербайджане?

– Не знаю... (улыбается) думаю, что не было больше десяти. Но почти столько, потому что матчей было очень много. И многие поединки против них заканчивались со счетом 4:3, 3:2, 3:3. Это были очень увлекательные игры, потому что это были две команды, которые играли в лучший футбол в стране. Так что было немало голов и ассистов.

– Сегодня так показалось, будто легкий матч для «Полесья» был, по крайней мере, учитывая счет. А как изнутри?

– Я считаю, что наоборот – игра была нелегкой. Но наше трудолюбие, большие усилия и желание выполнить план тренера обеспечили результат 4:1. Но это было нелегко.