Сборная Испании удвоила преимущество над Австрией в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.

На 66-й минуте Педро Порро сделал счет 2:0 в пользу Фурии Рохи после ассиста от Алекса Баэны.

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Для Порро это 20-й поединок за испанскую национальную команду и первый гол.

Первым в этой встрече на 36-й мин отличился Микель Оярсабаль.

Матч между Испанией и Австрией стартовал 2 июля в 22:00 по Киеву на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.

❗️ ВИДЕО. Порро удвоил преимущество Испании над Австрией в матче плей-офф ЧМ