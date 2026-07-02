ВИДЕО. Порро удвоил преимущество Испании над Австрией в матче плей-офф ЧМ
Правый фулбек испанцев сделал счет 2:0 на 66-й минуте поединка 1/16 финала ЧМ-2026
Сборная Испании удвоила преимущество над Австрией в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.
На 66-й минуте Педро Порро сделал счет 2:0 в пользу Фурии Рохи после ассиста от Алекса Баэны.
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Для Порро это 20-й поединок за испанскую национальную команду и первый гол.
Первым в этой встрече на 36-й мин отличился Микель Оярсабаль.
Матч между Испанией и Австрией стартовал 2 июля в 22:00 по Киеву на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.
❗️ ВИДЕО. Порро удвоил преимущество Испании над Австрией в матче плей-офф ЧМ
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