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Чемпионат мира
02 июля 2026, 23:33 | Обновлено 02 июля 2026, 23:42
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ВИДЕО. Порро удвоил преимущество Испании над Австрией в матче плей-офф ЧМ

Правый фулбек испанцев сделал счет 2:0 на 66-й минуте поединка 1/16 финала ЧМ-2026

02 июля 2026, 23:33 | Обновлено 02 июля 2026, 23:42
108
0
ВИДЕО. Порро удвоил преимущество Испании над Австрией в матче плей-офф ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании удвоила преимущество над Австрией в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.

На 66-й минуте Педро Порро сделал счет 2:0 в пользу Фурии Рохи после ассиста от Алекса Баэны.

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Для Порро это 20-й поединок за испанскую национальную команду и первый гол.

Первым в этой встрече на 36-й мин отличился Микель Оярсабаль.

Матч между Испанией и Австрией стартовал 2 июля в 22:00 по Киеву на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.

❗️ ВИДЕО. Порро удвоил преимущество Испании над Австрией в матче плей-офф ЧМ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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