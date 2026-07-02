На 29-й минуте матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Австрии гол забил левый защитник Фурии Рохи Марк Кукурелья.

Однако рефери не засчитал взятие ворот из-за фола против голкипер австрийской команды Александера Шлагера во время подачи с углового – правила нарушил Пау Кубарси.

Подобная ситуация на этом ЧМ произошла в матче 1/16 финала между Парагваем и Германией, когда Джонатан Та на 102-й мин поразил ворота парагвайцев после фола на кипере Орландо Гилле.

Для Кукурельи это мог быть лишь второй гол за сборную Испании в карьере. Испанцам все же удалось выйти вперед против Австрии в первом тайме – на 36-й мин отличился Микель Оярсабаль.

Испания и Австрия начали поединок 2 июля в 22:00 по Киеву на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Победитель противостояния в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится либо с Хорватией, либо с Португалией.

ФОТО. Гол Кукурельи в ворота Австрии в матче ЧМ-26 отменен. Что произошло?