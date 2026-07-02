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Испания
02.07.2026 22:00 – перерыв 1 : 0
Австрия
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Чемпионат мира
02 июля 2026, 22:00 |
6852
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Испания – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

02 июля 2026, 22:00 |
6852
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Испания – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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2 июля сборные Испании и Австрии стартуют в плей-офф чемпионата мира 2026.

Команды проведут очный поединок на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставником Испании является Луис де ла Фэнте. Сборную Австрии тренирует Ральф Рангник.

Испания заняла первое место в группе H. Результаты: Кабо-Верде (7:1), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0).

Австрия завершил квартет J на второй позиции. Результаты: Иордания (3:1), Аргентина (0:2), Алжир (3:3).

Победитель противостояния Испания – Австрия в 1/8 финала поборется либо с Португалией, либо с Хорватией.

Испания – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Испания – Австрия
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Трансляция матча В эфире

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События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания), асcист Марк Кукурелья.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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збірна австрії поци, і мають бути наказані.
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