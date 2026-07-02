Подпишитесь на новости Sport.ua

2 июля сборные Испании и Австрии стартуют в плей-офф чемпионата мира 2026.

Команды проведут очный поединок на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставником Испании является Луис де ла Фэнте. Сборную Австрии тренирует Ральф Рангник.

Испания заняла первое место в группе H. Результаты: Кабо-Верде (7:1), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0).

Австрия завершил квартет J на второй позиции. Результаты: Иордания (3:1), Аргентина (0:2), Алжир (3:3).

Победитель противостояния Испания – Австрия в 1/8 финала поборется либо с Португалией, либо с Хорватией.

Испания – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.