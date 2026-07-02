Испания – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
2 июля сборные Испании и Австрии стартуют в плей-офф чемпионата мира 2026.
Команды проведут очный поединок на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставником Испании является Луис де ла Фэнте. Сборную Австрии тренирует Ральф Рангник.
Испания заняла первое место в группе H. Результаты: Кабо-Верде (7:1), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0).
Австрия завершил квартет J на второй позиции. Результаты: Иордания (3:1), Аргентина (0:2), Алжир (3:3).
Победитель противостояния Испания – Австрия в 1/8 финала поборется либо с Португалией, либо с Хорватией.
Испания – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
События матча
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