Полузащитник Олимпиакоса отказал Греции и решил играть за сборную Украины

Полузащитник греческого «Олимпиакоса» Константинос Плиш объяснил свое решение играть за сборную Украины и отказ выступать за команду Греции на национальном уровне:

«Я родился в Греции. Мои родители из Тернопольской области. Мамино село Губин называется, папой – Бучач. Я о тех местах много слышал, видел на фотографиях.

Но сам никогда не был в Украине. Родители научили меня говорить по-украински, когда я был ребенком. Сначала научился говорить по-украински, а уже в садике и в школе научился греческому.

Мой отец объяснял мне, что когда Киев уже был, Москвы еще нигде не было. Для меня Украина – это родное. Чувствую, что я – украинец. Поэтому когда появилась возможность попасть в сборную, то очень этого захотел познакомиться с пацанами, поиграть в футбол с ними.

О себе как об игроке могу сказать, что нормально работаю с мячом. Техника у меня думаю, что есть. Умею сканировать, знаю, где пространство, где игроки. И много бегаю.

Думаю, что похож на Шапаренко», – рассказал Плиш.

Контракт 19-летнего полузащитника принадлежит греческому «Олимпиакосу». Талантливый футболист находится в расположении сборной Украины U-19, которая выступает на чемпионате Европы.