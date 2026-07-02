ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 2 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 июля видеотрансляцию матчей плей-офф чемпионата мира 2026
Вечером 2 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию очередных поединков 1/16 финала на мундиале.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день пройдут три матча стадии 1/16 финала.
Чемпионат мира 2026 по футболу
1/16 финала, 2 июля 2026
- 01.07. 22:00. Испания – Австрия
- 01.07. 02:00. Португалия – Хорватия
- 02.07. 06:00. Швейцария – Алжир
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
01.07. 22:00. Испания – Австрия
01.07. 02:00. Португалия – Хорватия
02.07. 06:00. Швейцария – Алжир
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