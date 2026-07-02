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Чемпионат мира
02 июля 2026, 22:01 |
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ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 2 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 июля видеотрансляцию матчей плей-офф чемпионата мира 2026

02 июля 2026, 22:01 |
850
0
ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 2 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​​Вечером 2 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию очередных поединков 1/16 финала на мундиале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут три матча стадии 1/16 финала.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/16 финала, 2 июля 2026

  • 01.07. 22:00. Испания – Австрия
  • 01.07. 02:00. Португалия – Хорватия
  • 02.07. 06:00. Швейцария – Алжир

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

01.07. 22:00. Испания – Австрия

01.07. 02:00. Португалия – Хорватия

02.07. 06:00. Швейцария – Алжир

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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