Легенда сборной Германии: «Это самый показательный момент вылета»

Легендарный вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан разочарован игрой «Бундестим» на чемпионате мира. Команда Юлиана Нагельсманна уступила по пенальти Парагваю. И эта скандальная серия 11-метровых удивила Кана.

«Один эпизод говорит об этом вылете больше, чем любая статистика. Когда серия пенальти подошла к шестому удару, было видно, как Киммих ищет, кто бы его пробил. Для меня это был самый показательный момент этого вылета. В такие моменты топ-команда не ищет добровольцев», – отметил экс-вратарь.

Оливер Кан выигрывал чемпионат Европы и дважды брал медали на чемпионатах мира.