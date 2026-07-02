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  4. Легенда сборной Германии: «Это самый показательный момент вылета»
Чемпионат мира
02 июля 2026, 20:35 |
546
0

Легенда сборной Германии: «Это самый показательный момент вылета»

Оливер Кан дал комментарий после провала сборной Германии

02 июля 2026, 20:35 |
546
0
Легенда сборной Германии: «Это самый показательный момент вылета»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Легендарный вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан разочарован игрой «Бундестим» на чемпионате мира. Команда Юлиана Нагельсманна уступила по пенальти Парагваю. И эта скандальная серия 11-метровых удивила Кана.

«Один эпизод говорит об этом вылете больше, чем любая статистика. Когда серия пенальти подошла к шестому удару, было видно, как Киммих ищет, кто бы его пробил. Для меня это был самый показательный момент этого вылета. В такие моменты топ-команда не ищет добровольцев», – отметил экс-вратарь.

Оливер Кан выигрывал чемпионат Европы и дважды брал медали на чемпионатах мира.

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Руслан Полищук Источник: Bavarian Football Works
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