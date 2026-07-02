Месси, Мбаппе и Кейн переписывают бомбардирскую историю чемпионатов мира
Лишь 6 игроков в истории мировых первенств забивали 5+ голов в двух разных розыгрышах турнира
В истории чемпионатов мира лишь шестерым футболистам удавалось забить 5 или более голов в двух разных розыгрышах турнира.
Трое из них вписали свое имя в данный бомбардирский рейтинг на текущем мировом первенстве.
Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Гарри Кейн присоединились к этому элитному клубу бомбардиров мундиалей, став на один уровень с Теофило Кубильясом, Мирославом Клозе и Томасом Мюллером.
Игроки, которые забивали 5+ голов на двух разных чемпионатах мира
- Теофило Кубильяс (Перу): 1970 (5) и 1978 (5)
- Мирослав Клозе (Германия): 2002 (5) и 2006 (5)
- Томас Мюллер (Германия): 2010 (5) и 2014 (5)
- Лионель Месси (Аргентина): 2022 (7) и 2026 (6)
- Килиан Мбаппе (Франция): 2022 (8) и 2026 (6)
- Гарри Кейн (Англия): 2018 (6) и 2026 (5)
5 - Players to score 5+ goals in two FIFA World Cup tournaments:— OptaJoe (@OptaJoe) July 2, 2026
🇵🇪 Téofilo Cubillas (1970 & 1978)
🇩🇪 Miroslav Klose (2002 & 2006)
🇩🇪 Thomas Müller (2010 & 2014)
🇦🇷 Lionel Messi (2022 & 2026)
🇫🇷 Kylian Mbappé (2022 & 2026)
🏴 Harry Kane (2018 & 2026)
Esteemed. pic.twitter.com/WGDR061Yvn
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