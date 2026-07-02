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Чемпионат мира
02 июля 2026, 19:24 | Обновлено 02 июля 2026, 19:25
378
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Месси, Мбаппе и Кейн переписывают бомбардирскую историю чемпионатов мира

Лишь 6 игроков в истории мировых первенств забивали 5+ голов в двух разных розыгрышах турнира

02 июля 2026, 19:24 | Обновлено 02 июля 2026, 19:25
378
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Месси, Мбаппе и Кейн переписывают бомбардирскую историю чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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В истории чемпионатов мира лишь шестерым футболистам удавалось забить 5 или более голов в двух разных розыгрышах турнира.

Трое из них вписали свое имя в данный бомбардирский рейтинг на текущем мировом первенстве.

Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Гарри Кейн присоединились к этому элитному клубу бомбардиров мундиалей, став на один уровень с Теофило Кубильясом, Мирославом Клозе и Томасом Мюллером.

Игроки, которые забивали 5+ голов на двух разных чемпионатах мира

  • Теофило Кубильяс (Перу): 1970 (5) и 1978 (5)
  • Мирослав Клозе (Германия): 2002 (5) и 2006 (5)
  • Томас Мюллер (Германия): 2010 (5) и 2014 (5)
  • Лионель Месси (Аргентина): 2022 (7) и 2026 (6)
  • Килиан Мбаппе (Франция): 2022 (8) и 2026 (6)
  • Гарри Кейн (Англия): 2018 (6) и 2026 (5)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Зараз Мбаппе-найкращий!
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