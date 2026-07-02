Месси, Мбаппе и Кейн переписывают бомбардирскую историю чемпионатов мира

В истории чемпионатов мира лишь шестерым футболистам удавалось забить 5 или более голов в двух разных розыгрышах турнира.

Трое из них вписали свое имя в данный бомбардирский рейтинг на текущем мировом первенстве.

Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Гарри Кейн присоединились к этому элитному клубу бомбардиров мундиалей, став на один уровень с Теофило Кубильясом, Мирославом Клозе и Томасом Мюллером.

Игроки, которые забивали 5+ голов на двух разных чемпионатах мира

5 - Players to score 5+ goals in two FIFA World Cup tournaments:



🇵🇪 Téofilo Cubillas (1970 & 1978)

🇩🇪 Miroslav Klose (2002 & 2006)

🇩🇪 Thomas Müller (2010 & 2014)

🇦🇷 Lionel Messi (2022 & 2026)

🇫🇷 Kylian Mbappé (2022 & 2026)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane (2018 & 2026)



Esteemed. pic.twitter.com/WGDR061Yvn