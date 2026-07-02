ВИДЕО. Буяльский реализовал пенальти и сравнял счет для Динамо

Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

2 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Рапид Бухарест из Румынии.

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Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

После перерыва Динамо пропустило гол. Омар Аль-Сави отличился ударом головой на 53-й минуте.

Но уже на 56-й минуте Виталий Буяльский заработал пенальти и сам его реализовал (1:1).

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ГОЛ! 1:1. Виталий Буяльский, 56 мин (пен)