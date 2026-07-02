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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 19:25 | Обновлено 02 июля 2026, 19:26
260
0

ВИДЕО. Буяльский реализовал пенальти и сравнял счет для Динамо

Хавбек уравнял ситуацию на 56-й минуте матча с Рапидом из Бухареста

02 июля 2026, 19:25 | Обновлено 02 июля 2026, 19:26
260
0
ВИДЕО. Буяльский реализовал пенальти и сравнял счет для Динамо
ФК Динамо
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Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

2 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Рапид Бухарест из Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

После перерыва Динамо пропустило гол. Омар Аль-Сави отличился ударом головой на 53-й минуте.

Но уже на 56-й минуте Виталий Буяльский заработал пенальти и сам его реализовал (1:1).

ГОЛ! 1:1. Виталий Буяльский, 56 мин (пен)

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Динамо Киев товарищеские матчи Рапид Бухарест пенальти учебно-тренировочные сборы Виталий Буяльский видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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