ВИДЕО. Буяльский реализовал пенальти и сравнял счет для Динамо
Хавбек уравнял ситуацию на 56-й минуте матча с Рапидом из Бухареста
Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
2 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Рапид Бухарест из Румынии.
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Столичное Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
После перерыва Динамо пропустило гол. Омар Аль-Сави отличился ударом головой на 53-й минуте.
Но уже на 56-й минуте Виталий Буяльский заработал пенальти и сам его реализовал (1:1).
ГОЛ! 1:1. Виталий Буяльский, 56 мин (пен)
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