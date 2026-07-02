Полесье до сих пор не отреагировало на окончание контракта лидера

30 июня истек срок действия контракта между вингером Алексеем Гуцуляком и «Полесьем». Футболист поблагодарил клуб за последние два сезона, а вот житомиряне никак не отреагировали на уход игрока.

В то же время, официальный ресурс «Полесья» пожелал успехов Богдану Ледневу, который также закончил житомирский этап карьеры.

Раньше между Гуцуляком и руководством «Полесья» не все было идеально – зимой игрок исключался из первой команды за отказ подписывать новое соглашение.

За два года в «Полисе» Гуцуляк провел 65 матчей (21 гол и 11 ассистов). Его стоимость оценивается Tranfermarkt в 3 млн евро, это был самый дорогой актив клуба.