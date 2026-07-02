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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 19:23 | Обновлено 02 июля 2026, 19:35
535
0

Полесье до сих пор не отреагировало на окончание контракта лидера

В «Полесье» не заметили истечение контракта с Алексеем Гуцуляком

02 июля 2026, 19:23 | Обновлено 02 июля 2026, 19:35
535
0
Полесье до сих пор не отреагировало на окончание контракта лидера
ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк
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30 июня истек срок действия контракта между вингером Алексеем Гуцуляком и «Полесьем». Футболист поблагодарил клуб за последние два сезона, а вот житомиряне никак не отреагировали на уход игрока.

В то же время, официальный ресурс «Полесья» пожелал успехов Богдану Ледневу, который также закончил житомирский этап карьеры.

Раньше между Гуцуляком и руководством «Полесья» не все было идеально – зимой игрок исключался из первой команды за отказ подписывать новое соглашение.

За два года в «Полисе» Гуцуляк провел 65 матчей (21 гол и 11 ассистов). Его стоимость оценивается Tranfermarkt в 3 млн евро, это был самый дорогой актив клуба.

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Алексей Гуцуляк Полесье Житомир трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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