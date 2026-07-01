ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с опытным воспитанником Динамо

ФК Полесье официально объявил о прекращении сотрудничества с опытным украинским полузащитником Богданом Ледневым. Об этом пишет пресс-служба «волков».

По официальной информации, стороны не стали продлевать соглашение, которое завершилось 30 июня 2026 года – опытный полузащитник получил статус свободного агента.

«ФК «Полесье» выражает Богдану Ледневу искреннюю благодарность за профессионализм, вклад в результаты команды и яркие футбольные мгновения, прожитые вместе. Твоя работа и самоотверженность на поле стали важной частью нашей общей истории. Желаем Богдану крепкого здоровья, успешного продолжения футбольного пути и новых спортивных вершин», – говорится в сообщении.

За время, проведенное в Житомире, 28-летний хавбек отыграл 34 матча, в которых отличился 2 забитыми мячами и оформил 3 ассиста. Богдан – воспитанник Динамо. В Украине успел поиграть за «бело-синих», СК «Днепр-1» и луганскую «Зарю».