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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 11:54 | Обновлено 01 июля 2026, 13:06
1865
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с опытным воспитанником Динамо

Богдан Леднев не входит в планы Руслана Ротаня

01 июля 2026, 11:54 | Обновлено 01 июля 2026, 13:06
1865
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с опытным воспитанником Динамо
ФК Полесье
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ФК Полесье официально объявил о прекращении сотрудничества с опытным украинским полузащитником Богданом Ледневым. Об этом пишет пресс-служба «волков».

По официальной информации, стороны не стали продлевать соглашение, которое завершилось 30 июня 2026 года – опытный полузащитник получил статус свободного агента.

«ФК «Полесье» выражает Богдану Ледневу искреннюю благодарность за профессионализм, вклад в результаты команды и яркие футбольные мгновения, прожитые вместе. Твоя работа и самоотверженность на поле стали важной частью нашей общей истории. Желаем Богдану крепкого здоровья, успешного продолжения футбольного пути и новых спортивных вершин», – говорится в сообщении.

За время, проведенное в Житомире, 28-летний хавбек отыграл 34 матча, в которых отличился 2 забитыми мячами и оформил 3 ассиста. Богдан – воспитанник Динамо. В Украине успел поиграть за «бело-синих», СК «Днепр-1» и луганскую «Зарю».

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Богдан Леднев Динамо Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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