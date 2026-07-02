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03.07.2026 02:00 - : -
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02 июля 2026, 18:50 | Обновлено 02 июля 2026, 19:40
187
0

Португалия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026 3 июля в 02:00

02 июля 2026, 18:50 | Обновлено 02 июля 2026, 19:40
187
0
Португалия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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3 июля сборные Португалии и Хорватии проведут поединок 1/16 финала на чемпионате мира 2026 года.

Матч состоится на «Toronto Stadium» в канадском городе Торонто. Старт игры – в 02:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

История противостояний сборных насчитывает 10 матчей: семь раз побеждала Португалия, дважды была зафиксирована ничья, а Хорватия праздновала успех лишь однажды.

На чемпионатах мира Португалия и Хорватия никогда не встречались. Зато они дважды пересекались на чемпионатах Европы.

Главный тренер португальской команды – испанец Роберто Мартинес, Хорватию тренирует местный специалист Златко Далич.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с Испанией или Австрией.

Португалия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Португалия – Хорватия
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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