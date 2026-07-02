Португалия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026 3 июля в 02:00
3 июля сборные Португалии и Хорватии проведут поединок 1/16 финала на чемпионате мира 2026 года.
Матч состоится на «Toronto Stadium» в канадском городе Торонто. Старт игры – в 02:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
История противостояний сборных насчитывает 10 матчей: семь раз побеждала Португалия, дважды была зафиксирована ничья, а Хорватия праздновала успех лишь однажды.
На чемпионатах мира Португалия и Хорватия никогда не встречались. Зато они дважды пересекались на чемпионатах Европы.
Главный тренер португальской команды – испанец Роберто Мартинес, Хорватию тренирует местный специалист Златко Далич.
Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с Испанией или Австрией.
Португалия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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