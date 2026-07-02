От Довбика зависит многомиллионный трансфер Ромы

«Рома» проявляет все больший интерес к приобретению форварда «Брюгге» Николо Тресольди, который завершил сезон 2025/26 лучшим бомбардиром в Jupiler Pro League.

Клуб Серии А достиг принципиального соглашения по личным условиям с Тресольди благодаря посреднику Алессандро Моджи, но более важной проблемой для «джаллоросси» является завершение сделки с нынешним клубом нападающего – «Брюгге».

Бельгийцы оценивают Тресольди в 25-30 миллионов евро, а «Рома» надеется снизить запрашиваемую цену. Вероятно, «волкам» сначала придётся продать нынешнего центрального нападающего Артема Довбика, чтобы собрать средства на приобретение Тресольди и освободить для него место на стадионе «Олимпико» для относительно регулярной игры.

Тресольди родился в Италии в семье итальянцев, но в 13 лет переехал в Германию, чтобы играть за «Ганновер 96», и с тех пор представлял Германию на уровнях U19 и U21. Украинский форвард Артем Довбик проиграл конкуренцию Дониеллу Малену и может покинуть «Рому».