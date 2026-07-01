Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»

Украинский нападающий Артем Довбик рассказал, как развивались события во время его перехода в «Рому», упомянув также вариант с «Атлетико».

«Тем летом, пока мы ждали «Атлетико» Мадрид, мы уже это обсуждали. Всё было согласовано, даже между двумя клубами. Потом их директор исчез, и ответа не последовало. Затем Де Росси позвонил мне, и мы сразу же связались. Он хотел меня, и я сказал, что снова буду ждать «Атлетико». Но потом я заметил, что в их отношении что-то не так, поэтому снова поговорил с Де Росси и попросил времени.

Впоследствии я дал «Роме» зеленый свет. Ситуация с «Атлетико» зашла в тупик. Потом мне снова звонили из Мадрида, но было уже поздно, я уже дал слово Де Росси, что перейду в «Рому», – отметил нападающий.