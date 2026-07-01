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  4. Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
Италия
01 июля 2026, 21:42 |
1525
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Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»

Украинец – о том, как пообещал Де Росси присоединиться к «волкам»

01 июля 2026, 21:42 |
1525
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Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик рассказал, как развивались события во время его перехода в «Рому», упомянув также вариант с «Атлетико».

«Тем летом, пока мы ждали «Атлетико» Мадрид, мы уже это обсуждали. Всё было согласовано, даже между двумя клубами. Потом их директор исчез, и ответа не последовало. Затем Де Росси позвонил мне, и мы сразу же связались. Он хотел меня, и я сказал, что снова буду ждать «Атлетико». Но потом я заметил, что в их отношении что-то не так, поэтому снова поговорил с Де Росси и попросил времени.

Впоследствии я дал «Роме» зеленый свет. Ситуация с «Атлетико» зашла в тупик. Потом мне снова звонили из Мадрида, но было уже поздно, я уже дал слово Де Росси, что перейду в «Рому», – отметил нападающий.

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Артем Довбик Рома Рим Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Жирона
Дмитрий Олийченко Источник: Voce Giallorossa
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ошибка конечно-матрасники во всём круче волков...рома дно
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