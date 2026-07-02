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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 17:58 | Обновлено 02 июля 2026, 18:15
128
0

Новички Буковины: хорват готов к дебюту, африканец еще не приехал

Команда Сергея Шищенко готовится к спаррингу с «Эпицентром»

02 июля 2026, 17:58 | Обновлено 02 июля 2026, 18:15
128
0
Новички Буковины: хорват готов к дебюту, африканец еще не приехал
ФК Буковина
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4 июля футболисты «Буковины» проведут второй контрольный матч во время подготовки к новому сезону – с «Эпицентром».

Как стало известно Sport.ua, ожидается появление в составе буковинцев хорватского полузащитника Михаэла Клепача, ранее выступавшего за боснийский «Широки Бриег». В последние дни балканец уже тренировался в общей группе.

Что касается еще одного легионера – нигерийского универсала Эдвина Одинаки, прошедшей весной защищавшего цвета боснийского «Железничара», то пока сложно сказать, когда он появится в Черновцах. Африканец ожидает украинской визы.

Кстати, в спарринге с «Эпицентром» за «Буковину» может дебютировать еще один летний новобранец – стоппер Владислав Приймак из «Оболони». У него была микротравма, которая помешала сыграть с «Вересом», но сейчас со здоровьем уже все в порядке.

Ранее полузащитник «Буковины» рассказал о победе в спарринге над «Вересом».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Буковина Черновцы инсайд Эпицентр Каменец-Подольский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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