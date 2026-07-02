Новички Буковины: хорват готов к дебюту, африканец еще не приехал

4 июля футболисты «Буковины» проведут второй контрольный матч во время подготовки к новому сезону – с «Эпицентром».

Как стало известно Sport.ua, ожидается появление в составе буковинцев хорватского полузащитника Михаэла Клепача, ранее выступавшего за боснийский «Широки Бриег». В последние дни балканец уже тренировался в общей группе.

Что касается еще одного легионера – нигерийского универсала Эдвина Одинаки, прошедшей весной защищавшего цвета боснийского «Железничара», то пока сложно сказать, когда он появится в Черновцах. Африканец ожидает украинской визы.

Кстати, в спарринге с «Эпицентром» за «Буковину» может дебютировать еще один летний новобранец – стоппер Владислав Приймак из «Оболони». У него была микротравма, которая помешала сыграть с «Вересом», но сейчас со здоровьем уже все в порядке.

Ранее полузащитник «Буковины» рассказал о победе в спарринге над «Вересом».