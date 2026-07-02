Полузащитник Буковины рассказал о победе в спарринге над Вересом
Виталий Дахновский оценил первый спарринг команды в летнем межсезонье
Один из ведущих игроков «Буковины» Виталий Дахновский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, остался ли доволен контрольным поединком с «Вересом», в котором подопечные Сергея Шищенко вырвали победу – 3:2.
«В отличие от «Вереса», для «Буковины» это был первый спарринг во время подготовки к новому сезону. В таких случаях результат не главное, важно постараться как можно быстрее найти на поле общий язык, чтобы действия были сбалансированы, ведь «летних» новичков хватает.
На мой взгляд, этот спарринг в Ровно оправдал надежды. Проходил он на встречных курсах, никто не хотел уступать, был не забит хозяевами пенальти, еще с полдюжины нереализованных голевых моментов, хотя и было забито пять мячей.
Однажды с близкой дистанции промахнулся и я. Надеюсь, что сумею реабилитироваться уже в следующих спаррингах, где среди соперников будут клубы из Венгрии и Словакии. Накопленный международный опыт должен нам пригодиться в УПЛ».
Ранее киевский клуб подписал украинца, покинувшего «Буковину».
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