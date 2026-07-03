Участник Лиги чемпионов нацелился на талантливого украинского футболиста

Вингер «Колоса» и сборной Украины U-21 Артем Гусол может покинуть нынешний клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах талантливого 20-летнего футболиста заинтересована «Славия» Прага, которая стала чемпионом Чехии и завоевала путевку в основной раунд Лиги чемпионов.

Конкуренцию за украинца планирует навязать еще один чешский клуб «Виктория» Пльзень – бронзовый призер элитного дивизиона, который в новом сезоне сыграет в Лиге конференций.

По информации источника, «Колос» не будет препятствовать трансферу игрока и находится в шаге от оформления перехода. Фаворитом на подписание Гусола считается «Славия».

В прошлом сезоне вингер провел 25 матчей в составе первой команды и отметился одним ассистом. Контракт украинца истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 700 тысяч евро.