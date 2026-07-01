ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Премьер-лиги объявил о возвращении украинца в Шахтер
Тимур Пузанков покинул «Колос» из Ковалевки, в составе которого выступал на правах аренды
«Колос» из Ковалевки официально объявил о прекращении сотрудничества с голкипером Тимуром Пузанковым, который вернулся в расположение донецкого «Шахтера».
Вратарь провел в клубе один сезон на правах аренды – дважды выходил на поле в матчах чемпионата Украины, еще 19 раз попадал в заявку команды. В обоих случаях оставлял свои ворота в неприкосновенности.
«Наш клуб благодарит голкипера за плодотворное сотрудничество и желает всего лучшего в его дальнейшей игровой карьере!» – сообщил «Колос».
Пузанков на протяжении своей карьеры играл за «Шахтер» U-17 и U-19, однако так и не дебютировал в составе первой команды «горняков». У голкипера есть опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА.
Контракт Тимура с донецким клубом истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 100 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Кулес» хочет видеть Цыганкова в каталонском клубе
И дело даже не в счете матча со Швецией