ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Премьер-лиги объявил о возвращении украинца в Шахтер

«Колос» из Ковалевки официально объявил о прекращении сотрудничества с голкипером Тимуром Пузанковым, который вернулся в расположение донецкого «Шахтера».

Вратарь провел в клубе один сезон на правах аренды – дважды выходил на поле в матчах чемпионата Украины, еще 19 раз попадал в заявку команды. В обоих случаях оставлял свои ворота в неприкосновенности.

«Наш клуб благодарит голкипера за плодотворное сотрудничество и желает всего лучшего в его дальнейшей игровой карьере!» – сообщил «Колос».

Пузанков на протяжении своей карьеры играл за «Шахтер» U-17 и U-19, однако так и не дебютировал в составе первой команды «горняков». У голкипера есть опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА.

Контракт Тимура с донецким клубом истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 100 тысяч евро.