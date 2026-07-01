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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 20:21 |
776
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Премьер-лиги объявил о возвращении украинца в Шахтер

Тимур Пузанков покинул «Колос» из Ковалевки, в составе которого выступал на правах аренды

01 июля 2026, 20:21 |
776
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Премьер-лиги объявил о возвращении украинца в Шахтер
ФК Колос Ковалевка. Тимур Пузанков
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«Колос» из Ковалевки официально объявил о прекращении сотрудничества с голкипером Тимуром Пузанковым, который вернулся в расположение донецкого «Шахтера».

Вратарь провел в клубе один сезон на правах аренды – дважды выходил на поле в матчах чемпионата Украины, еще 19 раз попадал в заявку команды. В обоих случаях оставлял свои ворота в неприкосновенности.

«Наш клуб благодарит голкипера за плодотворное сотрудничество и желает всего лучшего в его дальнейшей игровой карьере!» – сообщил «Колос».

Пузанков на протяжении своей карьеры играл за «Шахтер» U-17 и U-19, однако так и не дебютировал в составе первой команды «горняков». У голкипера есть опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА.

Контракт Тимура с донецким клубом истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 100 тысяч евро.

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Шахтер Донецк Тимур Пузанков Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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