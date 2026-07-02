Марта Костюк – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Уимблдона-2026
2 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) выступит в 1/32 финала Уимблдонского турнира 2026.
Во втором круге украинка сыграет против нейтральной теннисистки Анны Блинковой (WTA 114).
Встреча теннисисток состоится вторым запуском на корте №18 после игры Фери – Виртанен. Поединок начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.
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Счет очных противостояний соперниц – 1:0 в пользу Костюк.
Победительница поединка в третьем круге встретится с Эммой Наварро.
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