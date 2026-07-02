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  4. Марта Костюк – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
02 июля 2026, 15:04 |
1612
0

Марта Костюк – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Уимблдона-2026

02 июля 2026, 15:04 |
1612
0
Марта Костюк – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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2 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) выступит в 1/32 финала Уимблдонского турнира 2026.

Во втором круге украинка сыграет против нейтральной теннисистки Анны Блинковой (WTA 114).

Встреча теннисисток состоится вторым запуском на корте №18 после игры Фери – Виртанен. Поединок начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.

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Счет очных противостояний соперниц – 1:0 в пользу Костюк.

Победительница поединка в третьем круге встретится с Эммой Наварро.

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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