Марта Костюк – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) выступит в 1/32 финала Уимблдонского турнира 2026.

Во втором круге украинка сыграет против нейтральной теннисистки Анны Блинковой (WTA 114).

Встреча теннисисток состоится вторым запуском на корте №18 после игры Фери – Виртанен. Поединок начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.

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Счет очных противостояний соперниц – 1:0 в пользу Костюк.

Победительница поединка в третьем круге встретится с Эммой Наварро.

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