Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро

Украинский нападающий Артем Довбик может покинуть «Рому» уже в летнее трансферное окно. По информации итальянских СМИ, форвард не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини на следующий сезон.

Римский клуб не считает украинца ключевым элементом проекта и готов рассмотреть его продажу с целью получения финансовой выгоды.

В настоящее время интерес к Довбику приписывают амстердамскому «Аяксу» и испанскому «Бетису».

В то же время «Рома» уже определила свои условия возможного трансфера. Клуб готов отпустить нападающего даже в аренду, но только при условии обязательного выкупа по окончании соглашения.

По данным источника, римляне рассчитывают получить за игрока около 23 миллионов евро.