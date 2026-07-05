Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Гасперини не видит украинца в команде – клуб выбрал стратегию продажи
Украинский нападающий Артем Довбик может покинуть «Рому» уже в летнее трансферное окно. По информации итальянских СМИ, форвард не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини на следующий сезон.
Римский клуб не считает украинца ключевым элементом проекта и готов рассмотреть его продажу с целью получения финансовой выгоды.
В настоящее время интерес к Довбику приписывают амстердамскому «Аяксу» и испанскому «Бетису».
В то же время «Рома» уже определила свои условия возможного трансфера. Клуб готов отпустить нападающего даже в аренду, но только при условии обязательного выкупа по окончании соглашения.
По данным источника, римляне рассчитывают получить за игрока около 23 миллионов евро.
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