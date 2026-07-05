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  4. Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Италия
05 июля 2026, 07:02 |
1419
0

Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро

Гасперини не видит украинца в команде – клуб выбрал стратегию продажи

05 июля 2026, 07:02 |
1419
0
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик может покинуть «Рому» уже в летнее трансферное окно. По информации итальянских СМИ, форвард не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини на следующий сезон.

Римский клуб не считает украинца ключевым элементом проекта и готов рассмотреть его продажу с целью получения финансовой выгоды.

В настоящее время интерес к Довбику приписывают амстердамскому «Аяксу» и испанскому «Бетису».

В то же время «Рома» уже определила свои условия возможного трансфера. Клуб готов отпустить нападающего даже в аренду, но только при условии обязательного выкупа по окончании соглашения.

По данным источника, римляне рассчитывают получить за игрока около 23 миллионов евро.

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Артем Довбик Рома Рим трансферы Серии A трансферы Джан Пьеро Гасперини
Дмитрий Олийченко Источник: Calciomercato
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