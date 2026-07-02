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Чемпионат мира
02 июля 2026, 10:05 | Обновлено 02 июля 2026, 10:07
71
0

Шесть игроков Арсенала отмечались ассистами на ЧМ-2026. Кто именно?

Лондонский клуб лидирует на нынешнем мундиале по этому показателю

02 июля 2026, 10:05 | Обновлено 02 июля 2026, 10:07
71
0
Шесть игроков Арсенала отмечались ассистами на ЧМ-2026. Кто именно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард
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Полузащитник сборной Бельгии Леандро Троссард стал шестым игроком лондонского Арсенала, отличившимся по крайней мере одним ассистом на чемпионате мира 2026 года.

В активе бельгийца результативная передача в поединке 1/16 финала против сборной Сенегала.

По этому поводу вспомним всех игроков Канониров, которые отмечались ассистами на текущем мировом первенстве.

Игроки Арсенала, имеющие в своем активе результативные передачи на чемпионате мира 2026 года

  • 3 – Мартин Эдегор (Норвегия)
  • 2 – Виктор Дьекереш (Швеция)
  • 2 – Букайо Сака (Англия)
  • 1 – Габриэл (Бразилия)
  • 1 – Деклан Райс (Англия)
  • 1 – Леандро Троссард (Бельгия)

Отметим, что ни один другой клуб не представлен на ЧМ-2026 таким количеством разных игроков с ассистами в своем активе.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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