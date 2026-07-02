Шесть игроков Арсенала отмечались ассистами на ЧМ-2026. Кто именно?

Полузащитник сборной Бельгии Леандро Троссард стал шестым игроком лондонского Арсенала, отличившимся по крайней мере одним ассистом на чемпионате мира 2026 года.

В активе бельгийца результативная передача в поединке 1/16 финала против сборной Сенегала.

По этому поводу вспомним всех игроков Канониров, которые отмечались ассистами на текущем мировом первенстве.

Игроки Арсенала, имеющие в своем активе результативные передачи на чемпионате мира 2026 года

3 – Мартин Эдегор (Норвегия)

2 – Виктор Дьекереш (Швеция)

2 – Букайо Сака (Англия)

1 – Габриэл (Бразилия)

1 – Деклан Райс (Англия)

1 – Леандро Троссард (Бельгия)

Отметим, что ни один другой клуб не представлен на ЧМ-2026 таким количеством разных игроков с ассистами в своем активе.