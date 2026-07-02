Шесть игроков Арсенала отмечались ассистами на ЧМ-2026. Кто именно?
Лондонский клуб лидирует на нынешнем мундиале по этому показателю
Полузащитник сборной Бельгии Леандро Троссард стал шестым игроком лондонского Арсенала, отличившимся по крайней мере одним ассистом на чемпионате мира 2026 года.
В активе бельгийца результативная передача в поединке 1/16 финала против сборной Сенегала.
По этому поводу вспомним всех игроков Канониров, которые отмечались ассистами на текущем мировом первенстве.
Игроки Арсенала, имеющие в своем активе результативные передачи на чемпионате мира 2026 года
- 3 – Мартин Эдегор (Норвегия)
- 2 – Виктор Дьекереш (Швеция)
- 2 – Букайо Сака (Англия)
- 1 – Габриэл (Бразилия)
- 1 – Деклан Райс (Англия)
- 1 – Леандро Троссард (Бельгия)
Отметим, что ни один другой клуб не представлен на ЧМ-2026 таким количеством разных игроков с ассистами в своем активе.
6 - Leandro Trossard is the sixth Arsenal player to deliver an assist at the 2026 World Cup, with no club featuring more assist providers at the tournament:— OptaJoe (@OptaJoe) July 2, 2026
Ødegaard (3)
Gyökeres (2)
Saka (2)
Gabriel (1)
Rice (1)
Trossard (1)
Process. https://t.co/U5e0ceT6Pr
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