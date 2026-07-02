Украинский форвард: «Хорошо, что в Украине есть такой игрок»

Украинский форвард Филипп Будковский, ныне выступающий за луганскую Зарю, поделился мыслями о молодом форварде киевского Динамо Матвее Пономаренко.

– Вы до последнего были в борьбе за лучшего бомбардира УПЛ. Конкуренцию с Пономаренко держали в голове?

– Для нападающего главное – выходить на поле и делать свою работу. Хотелось забить больше, но чего-то не хватило. Будем работать над этим.

– Пономаренко стал лучшим бомбардиром. Как оцените его сезон, и что вам в нем больше всего понравилось?

– Хорошо, что в Украине есть такой игрок. Он может сам создать момент и сам его завершить. Сборной как раз не хватало нападающего такого плана. Дальше все в его руках, ногах и голове, – сказал Будковский.