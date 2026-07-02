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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 14:04 | Обновлено 02 июля 2026, 14:15
933
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Украинский форвард: «Хорошо, что в Украине есть такой игрок»

Филипп Будковский похвалил Матвея Пономаренко

02 июля 2026, 14:04 | Обновлено 02 июля 2026, 14:15
933
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Украинский форвард: «Хорошо, что в Украине есть такой игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Украинский форвард Филипп Будковский, ныне выступающий за луганскую Зарю, поделился мыслями о молодом форварде киевского Динамо Матвее Пономаренко.

– Вы до последнего были в борьбе за лучшего бомбардира УПЛ. Конкуренцию с Пономаренко держали в голове?

– Для нападающего главное – выходить на поле и делать свою работу. Хотелось забить больше, но чего-то не хватило. Будем работать над этим.

– Пономаренко стал лучшим бомбардиром. Как оцените его сезон, и что вам в нем больше всего понравилось?

– Хорошо, что в Украине есть такой игрок. Он может сам создать момент и сам его завершить. Сборной как раз не хватало нападающего такого плана. Дальше все в его руках, ногах и голове, – сказал Будковский.

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Матвей Пономаренко Филипп Будковский Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Воно то добре, але то ненадовго. Поїде на підвищення
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