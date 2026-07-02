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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 10:37 | Обновлено 02 июля 2026, 11:03
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Один из лучших бомбардиров Премьер-лиги хочет присоединиться к Вернидубу

Филипп Будковский отреагировал на возможный переход в чемпионат Азербайджана

02 июля 2026, 10:37 | Обновлено 02 июля 2026, 11:03
1142
0
Один из лучших бомбардиров Премьер-лиги хочет присоединиться к Вернидубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Будковский
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Форвард луганской «Зари» Филипп Будковский прокомментировал слухи о возможном переходе в азербайджанский «Нефтчи», который возглавляет его соотечественник Юрий Вернидуб.

– Многие говорят об интересе «Нефтчи» к вам. Вы сами когда впервые об этом услышали и был ли реальный контакт?

– Я увидел эту новость и был приятно удивлен. Однако на меня никто не выходил, поэтому я не могу сказать, что эта информация соответствует действительности.

– Вариант из «Нефтчи» для вас был бы интересен?

– Конечно, было бы интересно. «Нефтчи» возглавляет тренер, с которым я много прошел. Он многое мне дал и сделал меня футболистом. Поэтому я бы с удовольствием поработал с Юрием Николаевичем.

– Вернидуб сказал, что вы классный футболист, но в «Нефтчи» есть политика брать игроков до 29 лет, особенно в атаку. После сезона с 13 голами вас не задело, что вопрос упирается именно в возраст?

– Я это понимаю: все хотят брать более молодых футболистов, чтобы потом их продать. Однако я всегда говорил: если игрок после 30 лет может выполнять ту же работу, что и младший за него, то почему его не взять?» – подытожил Будковский.

В прошлом сезоне опытный 34-летний форвард забил 12 голов в чемпионате Украины и занял второе место в рейтинге лучших бомбардиров элитного дивизиона.

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Заря Луганск Филипп Будковский чемпионат Азербайджана по футболу Нефтчи Баку Юрий Вернидуб трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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