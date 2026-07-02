Один из лучших бомбардиров Премьер-лиги хочет присоединиться к Вернидубу

Форвард луганской «Зари» Филипп Будковский прокомментировал слухи о возможном переходе в азербайджанский «Нефтчи», который возглавляет его соотечественник Юрий Вернидуб.

– Многие говорят об интересе «Нефтчи» к вам. Вы сами когда впервые об этом услышали и был ли реальный контакт?

– Я увидел эту новость и был приятно удивлен. Однако на меня никто не выходил, поэтому я не могу сказать, что эта информация соответствует действительности.

– Вариант из «Нефтчи» для вас был бы интересен?

– Конечно, было бы интересно. «Нефтчи» возглавляет тренер, с которым я много прошел. Он многое мне дал и сделал меня футболистом. Поэтому я бы с удовольствием поработал с Юрием Николаевичем.

– Вернидуб сказал, что вы классный футболист, но в «Нефтчи» есть политика брать игроков до 29 лет, особенно в атаку. После сезона с 13 голами вас не задело, что вопрос упирается именно в возраст?

– Я это понимаю: все хотят брать более молодых футболистов, чтобы потом их продать. Однако я всегда говорил: если игрок после 30 лет может выполнять ту же работу, что и младший за него, то почему его не взять?» – подытожил Будковский.

В прошлом сезоне опытный 34-летний форвард забил 12 голов в чемпионате Украины и занял второе место в рейтинге лучших бомбардиров элитного дивизиона.