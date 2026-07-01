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  4. Вернидуб признался, планирует ли пригласить Будковского в Нефтчи
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 08:47 |
843
0

Вернидуб признался, планирует ли пригласить Будковского в Нефтчи

Тренер не заинтересован в подписании опытного форварда

01 июля 2026, 08:47 |
843
0
Вернидуб признался, планирует ли пригласить Будковского в Нефтчи
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб
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Главный тренер Нефтчи Юрий Вернидуб отреагировал на слухи о возможном подписании опытного украинского форварда Филиппа Будковского.

– Юрий Николаевич, пресса пишет, что Нефтчи хочет подписать Филиппа Будковского. Это правда?

– Я читал об этом, но... Могу сказать одно: Будковский – классный футболист, он у меня играл, я его очень уважаю как человека и как профессионала. Он действительно провел хороший сезон. Но никаких разговоров по поводу его перехода не было.

– То есть интереса нет?

– Мы его кандидатуру даже не рассматривали. Филиппу уже 34 года, а у нашего клуба есть четкая политика – мы пытаемся брать игроков не старше 29 лет.

Исключение может сделать разве что для центрального защитника, если игрок действительно демонстрирует высокий уровень. Там более возрастные исполнители могут играть удачно. Но в линию атаки мы ищем молодежь. Поэтому информация о Будковском не соответствует действительности, – сказал тренер.

Ныне Будковский выступает за луганскую Зарю. В сезоне 2025/26 опытный форвард провел 29 матчей за Зарю, забив 13 голов и отдав две результативные передачи.

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Юрий Вернидуб Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Нефтчи Баку чемпионат Азербайджана по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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