Вернидуб признался, планирует ли пригласить Будковского в Нефтчи

Главный тренер Нефтчи Юрий Вернидуб отреагировал на слухи о возможном подписании опытного украинского форварда Филиппа Будковского.

– Юрий Николаевич, пресса пишет, что Нефтчи хочет подписать Филиппа Будковского. Это правда?

– Я читал об этом, но... Могу сказать одно: Будковский – классный футболист, он у меня играл, я его очень уважаю как человека и как профессионала. Он действительно провел хороший сезон. Но никаких разговоров по поводу его перехода не было.

– То есть интереса нет?

– Мы его кандидатуру даже не рассматривали. Филиппу уже 34 года, а у нашего клуба есть четкая политика – мы пытаемся брать игроков не старше 29 лет.

Исключение может сделать разве что для центрального защитника, если игрок действительно демонстрирует высокий уровень. Там более возрастные исполнители могут играть удачно. Но в линию атаки мы ищем молодежь. Поэтому информация о Будковском не соответствует действительности, – сказал тренер.

Ныне Будковский выступает за луганскую Зарю. В сезоне 2025/26 опытный форвард провел 29 матчей за Зарю, забив 13 голов и отдав две результативные передачи.