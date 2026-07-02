Главная сенсация сезона. Готовится громкий трансфер украинского нападающего

Итальянский «Комо», который смело можно назвать главной сенсацией прошлого европейского сезона, активно включился в борьбу за нападающего «Эмполи» Богдана Попова. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, клуб уже начал переговоры с «Эмполи» и намерен как можно скорее договориться о трансфере футболиста. Руководство «Комо» надеется опередить других претендентов на игрока.

Ранее наибольший интерес к Попову проявляли «Кальяри» и «Аталанта», однако ни один из клубов пока не смог сделать решающий шаг для оформления сделки. Именно этой паузой и пытается воспользоваться «Комо».

Помимо представителей Серии А, за развитием ситуации вокруг нападающего также внимательно следят два зарубежных клуба, которые могут вмешаться в борьбу за его подписание.