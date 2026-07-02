Лупашко объяснил, почему решил трудоустроиться в Польше: «Могу пообещать»

Украинский специалист Владислав Лупашко объяснил, почему решил трудоустроиться в Польше, возглавив ФК Лехия. Владислав обратился к фанатам в Instagram.

«Сегодня я начинаю новый этап своего пути. Назначение на должность главного тренера Лехии – для меня большая честь и еще большая ответственность. Могу пообещать: каждый день мы будем честно работать, чтобы создать команду, которой будут гордиться болельщики. Благодарю вас за доверие», – написал Владислав.

Тренерскую карьеру Лупашко начинал как ассистент в «Ингульце», а затем возглавил команду, с которой выиграл Первую лигу Украины и получил повышение в классе. По итогам сезона 2023/24 был признан лучшим тренером Первой лиги.

Позже Лупашко работал с ФК «Карпаты» Львов, где в первом же сезоне после возвращения клуба в УПЛ занял с командой шестое место, но провалил следующий сезон чемпионата.