Лупашко объяснил, почему решил трудоустроиться в Польше: «Могу пообещать»
Владислав опубликовал пост в Instagram
Украинский специалист Владислав Лупашко объяснил, почему решил трудоустроиться в Польше, возглавив ФК Лехия. Владислав обратился к фанатам в Instagram.
«Сегодня я начинаю новый этап своего пути. Назначение на должность главного тренера Лехии – для меня большая честь и еще большая ответственность. Могу пообещать: каждый день мы будем честно работать, чтобы создать команду, которой будут гордиться болельщики. Благодарю вас за доверие», – написал Владислав.
Тренерскую карьеру Лупашко начинал как ассистент в «Ингульце», а затем возглавил команду, с которой выиграл Первую лигу Украины и получил повышение в классе. По итогам сезона 2023/24 был признан лучшим тренером Первой лиги.
Позже Лупашко работал с ФК «Карпаты» Львов, где в первом же сезоне после возвращения клуба в УПЛ занял с командой шестое место, но провалил следующий сезон чемпионата.
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