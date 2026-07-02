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  4. Лупашко объяснил, почему решил трудоустроиться в Польше: «Могу пообещать»
Польша
02 июля 2026, 08:14 | Обновлено 02 июля 2026, 08:57
441
0

Лупашко объяснил, почему решил трудоустроиться в Польше: «Могу пообещать»

Владислав опубликовал пост в Instagram

02 июля 2026, 08:14 | Обновлено 02 июля 2026, 08:57
441
0
Лупашко объяснил, почему решил трудоустроиться в Польше: «Могу пообещать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко
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Украинский специалист Владислав Лупашко объяснил, почему решил трудоустроиться в Польше, возглавив ФК Лехия. Владислав обратился к фанатам в Instagram.

«Сегодня я начинаю новый этап своего пути. Назначение на должность главного тренера Лехии – для меня большая честь и еще большая ответственность. Могу пообещать: каждый день мы будем честно работать, чтобы создать команду, которой будут гордиться болельщики. Благодарю вас за доверие», – написал Владислав.

Тренерскую карьеру Лупашко начинал как ассистент в «Ингульце», а затем возглавил команду, с которой выиграл Первую лигу Украины и получил повышение в классе. По итогам сезона 2023/24 был признан лучшим тренером Первой лиги.

Позже Лупашко работал с ФК «Карпаты» Львов, где в первом же сезоне после возвращения клуба в УПЛ занял с командой шестое место, но провалил следующий сезон чемпионата.

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Владислав Лупашко Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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