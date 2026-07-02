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  4. Деклан РАЙС – о тяжелом матче против ДР Конго: «Это был чистый пенальти»
Чемпионат мира
02 июля 2026, 01:51 | Обновлено 02 июля 2026, 01:56
257
0

Деклан РАЙС – о тяжелом матче против ДР Конго: «Это был чистый пенальти»

Европейцы благодаря дублю Гарри Кейна одолели соперника со счетом 2:1

02 июля 2026, 01:51 | Обновлено 02 июля 2026, 01:56
257
0
Деклан РАЙС – о тяжелом матче против ДР Конго: «Это был чистый пенальти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс
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Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс высказался о волевой победе над ДР Конго в 1/16 финала ЧМ-2026. Подопечные Томаса Тухеля пропустили первыми, но смогли отыграться – 2:1.

«Честно говоря, я сейчас просто пытаюсь собраться с мыслями и немного успокоиться. Это был невероятно тяжёлый матч, с очень высокой интенсивностью и сумасшедшими требованиями. Конечно, я просто на седьмом небе от счастья, что в итоге мы победили.

Даже когда мы уступали 0:1, я все равно оставался абсолютно спокойным. На этом турнире уже хватало сенсаций, но когда они повели в счете, я все равно верил, что у нас на поле достаточно сил и класса. Учитывая моменты, которые мы создавали, – они несколько раз выносили мяч с линии ворот, еще и чистый пенальти не поставили – нам нужно было просто гнуть свою линию.

Продолжать забегания, забрасывать мячи на дальнюю штангу, использовать свободные зоны. Если ты делаешь это настойчиво, то результат обязательно придет. И Гарри снова взял лидерство на себя и оформил дубль.

Гарри Кейн просто невероятен. Кажется, у него уже 72 гола за сезон – это просто ненормально. Какие-то космические цифры. Он настоящий лидер, капитан, который пашет на тренировках каждый день и ладит абсолютно с каждым в команде. Когда у тебя есть игрок, способный вот так в одиночку выиграть матч... Его второй гол, когда он скрытым ударом закрутил мяч точно в девятку, – это было что-то фантастическое. Какой игрок! Нам очень повезло, что он у нас есть.

Игра на позиции правого защитника? Пожалуй, эти 12 минут на правом фланге обороны стали самым тяжелым отрезком за весь матч. Местами игра напоминала баскетбол – туда-сюда, без центра поля. Нам нужно было сбить этот атакующий пыл, потому что у них очень быстрые фланговые форварды. Думаю, мы сами создали себе лишние проблемы там, где этого можно было избежать.

В этом сезоне мне уже приходилось играть там два или три раза, так что эта роль мне знакома. Не скажу, что это моя самая сильная сторона, но ради команды и тренера я готов на все. Когда оставалось 12 минут, я сказал, что сделаю все, что в моих силах, и, думаю, справился неплохо. Посмотрим, как всё сложится в следующем поединке, но надеюсь, что на правом фланге обороны я больше не понадоблюсь», – рассказал Райс.

В следующем раунде турнира европейцы сыграют с одним из хозяев мундиаля – Мексикой. Матч пройдёт 6 июля в Мехико.

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Андрей Витренко Источник: BBC
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